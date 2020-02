Câmara Municipal de Bissau apreende animais a deambular nas ruas e multa os donos

Num prazo de sete dias, se o dono não pagar a multa, o animal é abatido e a carne entregue ao hospital, quartel ou casa de acolhimento de crianças carenciadas, referiu ainda Zeca Cá.

O responsável indicou que um edital está afixado na Câmara Municipal de Bissau com os valores de multas para vaca, porco, cabra, carneiro e cão.

Uma vaca apreendida na via pública, por exemplo, custará ao dono o correspondente a 115 euros, um porco 77 euros, uma cabra e um carneiro 38 euros, enquanto o dono do cão apanhado na via pública terá de pagar entre 15 a 20 euros, dependendo do tamanho do animal, adiantou.

Mas, por cada dia que o animal permanecer sob custódia da câmara municipal - no prazo de sete dias - o dono terá que desembolsar um valor adicional de três euros, frisou Zeca Cá.

O comandante da Polícia Municipal de Bissau acrescentou que a medida também visa os veículos, contentores e oficiais na berma da estrada, bem como os comerciantes ambulantes que ocupam o passeio da zona do mercado do Bandim (principal centro comercial da capital guineense).

Zeca Cá afirmou que, de agora em diante, nenhum comerciante ambulante pode permanecer ou vender no passeio de Bandim.

O comandante também deu 72 horas aos proprietários de veículos parados nas estradas e ruas de acesso em Bissau para os retirarem, caso contrário, avisou, serão recolhidos pela Câmara Municipal de Bissau, só sendo restituídos mediante o pagamento de uma multa de 77 euros e coimas diárias de três euros.

"Mas que fique bem claro que a câmara não pretende com isso arrecadar receitas, mas sim ter as vias rodoviárias desentupidas por animais e veículos abandonados", sublinhou Zeca Cá, aludindo ao código de postura municipal.

Nos últimos tempos é normal constatar a presença de animais a deambularem no centro de Bissau, inclusive vacas e cabras, até nas imediações do Palácio da República.