Camberra diz que políticas de imigração já levaram à detenção de 600 traficantes

As rigorosas políticas de imigração impediram ainda, em menos de seis anos, o desembarque de 33 barcos e a chegada de mais de 2.500 refugiados àquele país, congratulou-se Peter Dutton, para quem a controversa operação "ajudou a salvar vidas".

Pouco tempo depois de ter chegado ao poder, em setembro de 2013, o Governo conservador australiano, liderado por Tony Abbott, lançou a operação "Fronteiras Soberanas", para desencorajar migrantes que tentam chegar à Austrália por via marítima.

"Não houve uma única morte no mar sob minha responsabilidade", declarou Dutton.

"Os traficantes são um flagelo, que procuram homens, mulheres e crianças inocentes para lhes extrair dinheiro (...) Não se importam se conseguem alcançar as terras australianas ou se terminam no fundo do mar", sublinhou.

Antes da "política de tolerância zero", cerca de 50 mil refugiados chegaram à Austrália, no espaço de cinco anos, a bordo de mais de 800 embarcações. Centenas de outros migrantes, muitos do Afeganistão, Sri Lanka e Médio Oriente morreram no mar.

O ministro agradeceu aos Governos indonésio, cingalês e malaio pela ajuda e "participação na detenção dos traficantes deste comércio maligno", sem especificar outros países envolvidos.

Várias organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, têm acusado um "país tão rico e desenvolvido" como a Austrália de "virar as costas" a populações vulneráveis.

Em julho do ano passado, o alto-comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, condenou a Austrália pelas políticas de detenção `offshore`.