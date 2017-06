Camberra suspende ataques na Síria após ameaça do Kremlin aos Estados Unidos

RTP 20 Jun, 2017, 11:47 / atualizado em 20 Jun, 2017, 12:00 | Mundo

De acordo com alguns analistas, o conflito com os extremistas do Estado Islâmico entrou numa fase derradeira, com as várias partes no terreno a preparar o assalto final a essas faixas de território que ficarão sem poder após a saída dos fundamentalistas.



Um claro sinal dessa disposição para preparar o pós-conflito foi o disparo dos mísseis balísticos em Teerão contra as posições do Estado Islâmico na região de Deir al-Zor, o que terá sido uma resposta aos atentados da semana passada que fizeram 18 mortos no Irão, mas que é também a primeira acção desta envergadura da parte iraniana.

O escalar de tensão entre russos e americanos está a ser visto por alguns dos especialistas sobre a região como a tentativa de cada jogador no terreno colocar as suas balizas numa altura em que o desmoronamento do Estado Islâmico é uma forte possibilidade.

No domingo, as forças norte-americanas estacionadas na região abateram um avião de combate sírio perto da cidade de Raqqa, o bastião do Estado Islâmico na Síria.



Washington justifica a acção com o facto de – sublinha – o caça estar a largar bombas sobre posições dos combatentes das Forças Democráticas da Síria, um grupo constituído por curdos e árabes apoiados pela coligação liderada pelos Estados Unidos.



Damasco garante que este se encontrava numa missão que visava o Estado Islâmico e acusa os americanos de “colocar em risco os esforços do exército na sua luta contra o terrorismo”.



Poucas horas depois, Moscovo, actualmente o maior aliado do presidente Bashar al-Assad no conflito que rebentou no país em 2011, avisou que passará a tratar os aviões da coligação internacional que voem a Oeste do Rio Eufrates como ameaças potenciais, prometendo tê-los na mira do mísseis russos.



De nada adiantou o telefonema dos americanos a avisar a parte russa de que iriam abater o caça sírio, uma linha directa que tem como objectivo evitar o escalar de tensões entre Washington e Moscovo depois de alguns incidentes entre as duas superpotências nos céus da Síria. Sem grandes justificações, a Rússia cortou essa linha de comunicação, deixando uma ameaça que condiciona dois terços da Síria.



Uma das consequências é para já a decisão australiana de se afastar das operações no terreno: “Como medida cautelar, vamos suspender temporariamente os ataques das forças australianas (ADF – Australian Defense Forces) na Síria”, indica uma declaração do Departamento de Defesa da Austrália.



“As forças australianas estão a monitorizar a situação do espaço aéreo na Síria e uma decisão sobre o reatamento das operações do ADF será tomada no devido tempo”, acrescenta o departamento das ADF, lembrando que “a proteção das forças australianas é regularmente analisada face a uma série de potenciais ameaças potenciais”.



Com várias personalidades envolvidas na procura de restabelecer esse canal de comunicação entre Washington e Moscovo, sabe-se também que o presidente Donald Trump terá dado ordens específicas para as forças americanas intensificarem as operações militares contra o Estado Islâmico na Síria. O que poderá não ser a melhor opção, de acordo com estrategas militares ouvidos pela Reuters, já que arrisca aprofundar a confrontação não apenas com a Síria, mas também com a Rússia e o Irão.