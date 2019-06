As autoridades procuram ainda por sobreviventes entre os escombros, onde estarão desaparecidas cerca de 30 pessoas.



O proprietário do edifício que estava a ser remodelado é um cidadão chinês.



As vítimas são trabalhadores de construção civil que estavam nas obras.



O acidente aconteceu na cidade de Sihanoukville, no sudoeste do país.