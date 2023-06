Camião com 24 imigrantes intercetado na Áustria

Segundo a agência de notícias austríaca APA, os migrantes, provenientes do Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e Índia, estavam escondidos entre um carregamento de garrafas e paletes.

O veículo foi intercetado pela polícia muito próximo da fronteira com a Eslovénia.

O motorista, um homem de 48 anos e nacionalidade turca, foi detido por alegado tráfico humano.

As primeiras investigações indicam que os migrantes receberam uma oferta de emprego na Roménia através de uma agência de recrutamento, mas esta posteriormente revelou-se fraudulenta. Depois de passar um tempo neste país, a intenção dos migrantes era chegar em Itália.

Um total de 54 refugiados, a maioria de nacionalidade síria, foram encontrados no dia 12 de junho escondidos num camião a cerca de 50 quilómetros de Viena e, algumas semanas antes, outro grupo de 35 pessoas do Bangladesh, Nepal e Egito foi resgatado com sintomas de hipotermia numa reboque de camião no sul da Áustria.

Em agosto de 2015, 71 refugiados foram encontrados mortos na Áustria num camião frigorífico, que foi abandonado numa estrada perto da fronteira húngara.