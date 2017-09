Partilhar o artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh Imprimir o artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh Enviar por email o artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh Aumentar a fonte do artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh Diminuir a fonte do artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh Ouvir o artigo Camiões com ajuda humanitária a caminho de campos de refugiados rohingya no Bangladesh

Tópicos:

ARSA, Bangladesh, DM JIM AYS SP, Exército, Genebra, ONU, Zeid Ra,