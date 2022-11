Campanha da polícia moçambicana recupera espingardas de fabrico caseiro

As armas foram recuperadas em dois povoados do distrito de Macossa, junto ao Parque Nacional da Gorongosa e com uma das maiores reservas de caça desportiva, mas que enfrenta uma atividade intensa de caça furtiva, disse o porta-voz da polícia Mateus Mindu.

"Já reportamos vários casos de caça furtiva e assaltos com recurso a armas de fogo" e presume-se que fossem usadas as armas agora entregues, acrescentou.

A polícia não referiu a data de início da campanha, mas adiantou que os seus agentes, o Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic, polícia criminal) e o SISE (serviços de informações) estão envolvidos nas ações de sensibilização.

Há quem possa "recear represálias", mas está a ser difundido que existem "autoridades locais e outros canais que podem ser usados para a entrega das armas", nas comunidades abrangidas, precisou Mateus Mindu.

Entretanto, a polícia vai recorrer a meios coercivos em situações em que os civis recusem entregar voluntariamente as armas.

A campanha vai ser contínua e abranger todas as províncias de Moçambique, indicou a polícia.