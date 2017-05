Campanha de Macron alvo de piratagem "massiva e coordenada"

RTP 05 Mai, 2017, 23:57 / atualizado em 06 Mai, 2017, 00:00 | Mundo

Cerca de nove gigabytes de dados foram publicados no final de sexta-feira por um utilizador chamado EMLEAKS.



O movimento politico de Macron confirmou que foi pirateado, "de forma massiva e coordenada".



"O movimento 'Em Marcha' foi vítima de um ataque pirata massivo e coordenado esta noite, que levou à difusão em redes sociais de vários documentos internos", esclareceu.



Afirmou ainda que documentos falsos estão a ser disseminados entre os dados autênticos, para lançar dúvidas e desinformação.



Um responsável do Ministério da Segurança Interna de França declinou comentar o caso, alegando que a lei francesa o proíbe de pronunciar opiniões que possam influenciar a eleição presidencial francesa do próximo domingo.



O período de campanha terminou esta sexta-feira à meia-noite em França (22h00 GMT).



Comentários à publicação dos dados - aparentemente sobretudo de correio eletrónico - começaram a surgir nas redes sociais sexta-feira à noite, poucas horas antes da proibição de comentar as eleições.



A campanha de Macron reagiu, sublinhando que o roubo e publicação dos dados horas antes do fim da campanha pretendeu claramente afetar a eleição presidencial. Apontou também a gravidade do roubo e garantiu que "não vai tolerar o enfraquecimento dos interesses vitais da democracia".



Acrescentou que os documentos publicados não causam grande preocupação já que mostram apenas o funcionamento normal da campanha presidencial.