Campanha de prevenção rodoviária para emigrantes em França arranca em ano "particular"

"Este ano, com a situação de crise sanitária e covid, este lado de prevenção e saúde ganha uma dimensão muito mais importante. Não esquecemos a prevenção rodoviária, mas vai haver uma componente forte nos cuidados a ter nesta situação particular", afirmou a delegada-geral da associação Cap Magellan, Luciana Gouveia, em declarações à agência Lusa a propósito da 18.ª edição da campanha `Sécur`été` (uma combinação entre as palavras segurança e verão, em francês).

Este ano, devido à covid-19, para os que escolhem partir para Portugal, o carro tem sido apontado como um dos meios preferidos para fazer a viagem.

"Reparámos em várias tendências. Desde já, a maior parte das pessoas quer ir de férias a Portugal e há também um leque importante de pessoas que optaram por ficar, pelas mais diversas razões. [...] As pessoas acabam por se sentir mais seguras no seu veículo para fazer a viagem", constatou a dirigente associativa.

A campanha `Sécur`été` vai fazer-se habitualmente entre França e Portugal com os quase 150 voluntários a entrarem em ação já no final de julho.

A 25 e 26 de julho, a Cap Magellan vai estar nas áreas de descanso de Bordéus-Cestas e na Route Centre-Europe Atlantique (RCEA), estrada de grande sinistralidade em França atravessada por muitos portugueses que vivem na Alemanha e na Suíça.

Já em Portugal, nos dias 01 e 02 de agosto, os jovens vão estar nas fronteiras de Vilar Formoso, Chaves e Valença.

Para além destes pontos, a campanha costuma também acontecer nos locais de diversão nocturnos e festivais em Portugal, alertando para os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas associado à condução. Com muitos desses espaços fechados, as equipas de voluntários vão privilegiar bares, praias e pontos turísticos.

A `Sécur`été` 2020 é apresentada hoje em Paris com a presença em video-conferência do padrinho desta ação, o apresentador José Carlos Malato, e vai ser ainda lançado o Guia de Verão, editado anualmente pela Cap Magellan, onde para além das habituais sugestões de o que fazer em Portugal, vão constar ainda as medidas de segurança sanitária a preservar nestas férias.

Esta campanha acontece em associação com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária.