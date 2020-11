Campanha de Trump anula parte das acusações de fraude na Pensilvânia

Antes da audiência agendada para terça-feira, a campanha de Trump anulou no domingo parte de uma ação judicial imposta com o objetivo de impedir a confirmação dos resultados eleitorais na Pensilvânia, o Estado que concedeu a vitória ao candidato democrata Joe Biden depois de ter conseguido alcançar os 270 votos necessários para o Colégio Eleitoral.Do processo judicial,

As autoridades desses municípios já anunciaram que essas correções afetam apenas um pequeno número de votos, muito inferior aos mais de 60 mil que separam Biden de Trump na votação na Pensilvânia.

O processo movido pela campanha de Trump argumenta que “municípios com muitos democratas” violaram a lei ao identificar boletins de voto antes do dia eleitoral que apresentavam defeitos – como a falta de um “envelope confidencial” interno ou a ausência de uma assinatura do eleitor no envelope externo – de forma a que o eleitor conseguisse corrigi-lo e garantir a validação do seu voto.Por sua vez, o processo legal garante que os municípios de tendência republicana “seguiram a lei” e não forneceram um aviso aos eleitores cujo boletim apresentava erros, o que acabou por prejudicar “muitos votos”.. Apesar de não ser obrigatório, os observadores eleitorais têm permissão para avaliar o processo dos votos por correspondência e todos os municípios da Pensilvânia têm permissão para informar aos residentes se os boletins enviados apresentam irregularidades.“Eles deviam processar os municípios que não permitiram [os eleitores] de fazer correções”, disse Cliff Levine, advogado que representa o Comité Nacional Democrata, a The Guardian . “O objetivo deve ser garantir que cada voto conta”, sublinhou Levine.Os municípios registaram a receção de mais de 2,6 milhões de votos por correspondência e não há qualquer relato de fraude ou de problemas de precisão por parte de qualquer funcionário eleitoral ou municipal.

Trump admite derrota mas recua minutos depois

As alterações ao processo judicial surgiram no mesmo dia em que Donald Trump pareceu ter admitido pela primeira vez que Joe Biden venceu as eleições presidenciais.No entanto, minutos depois desta publicação,, escreveu Trump no Twitter.Trump anunciou ainda que uma equipa de advogados, liderada pelo seu advogado Rudolph Giuliani, vai continuar a contestação dos resultados das presidenciais, apesar das várias derrotas que tem sofrido em tribunal.Na sexta-feira,, descartando alegações de fraude eleitoral feitas por Donald Trump e pela sua campanha.

"Não há provas de que qualquer sistema de votação tenha eliminado ou perdido votos, alterado os boletins ou tenha sido afetado de qualquer forma", afirmou em comunicado o Comité Executivo do Conselho de Coordenação de Infra-estruturas Eleitorais do Governo, responsável pela segurança dos sistemas eleitorais do país.