Campanha eleitoral começa na Catalunha com grande incerteza sobre resultados

A pré-campanha foi dominada pela apresentação do candidato do Partido Socialista da Catalunha (PSC, associado ao PSOE), Salvador Illa, que abandonou na última terça-feira o lugar de ministro da Saúde do Governo central na esperança de levar esta formação a ser a mais votada na região.

A campanha eleitoral nesta comunidade autónoma espanhola, governada por uma coligação de partidos independentistas desde 2015, começa às 00:00 desta sexta-feira (23:00 de hoje em Lisboa).

Os líderes nacionais dos grandes partidos espanhóis vão estar esta tarde e noite em Barcelona para participar em atos para assinalar o lançamento da campanha.

O primeiro-ministro espanhol e secretário-geral do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), Pedro Sánchez, vai estar ao lado do candidato socialista à presidência do Governo regional (Generalitat), Salvador Illa, enquanto o líder da oposição nacional, Pablo Casado, do PP (Partido Popular, direita) acompanha o seu candidato regional, Alejandro Fernández.

Há nove listas eleitorais com possibilidade de obter lugares no parlamento regional de 150 lugares, das quais apenas três delas, de acordo com todas as sondagens, podem aspirar a ser as mais votadas: Esquerda Republicana da Catalunha, Juntos pela Catalunha e PSC.

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, socialista e independentista), concorre com o atual vice-presidente do executivo regional, Pere Aragonês.

O Juntos pela Catalunha (JxCat, direita, independentistas) tem como cabeça de lista simbólico o ex-presidente regional Carles Puigdemont, fugido à justiça a viver na Bélgica, e Laura Borràs como candidata efetiva.

O PSC apresenta-se com Salvador Illa, que será apoiado na campanha por Pedro Sánchez que prevê cinco intervenções durante a campanha eleitoral.

O partido grande vitorioso das eleições, também intercalares, de 2017, o Cidadãos (direita liberal, nacional) deverá, segundo as sondagens, ver reduzida a sua percentagem para menos de metade da sua influência atual.

Estas eleições também são marcadas pela divisão entre os dois principais partidos independentistas que estão coligados no parlamento regional e apoiaram o atual executivo da comunidade autónoma.

O JxCat de Puigdemont, o partido independentista mais importante até agora, defende uma política de confronto permanente com o poder nacional.

Por seu lado, a ERC optou, desde a tentativa de autodeterminação, por uma política mais moderada e pelo diálogo com Madrid, tendo sido essencial na subida ao poder de Pedro Sánchez.

De acordo com uma sondagem publicada em 21 de janeiro pelo Centro de Investigação Sociológico, os socialistas catalães, em ascensão desde que Salvador Illa anunciou a sua candidatura há um mês, alcançariam entre 30 e 35 deputados, de um total de 150, e disputariam a vitória das eleições catalãs com a ERC (31-33).

Na terceira posição vem o JxCat, com 20-27 lugares, seguido do Cidadãos com 13-15, do En Comú Podem (extrema-esquerda) com 9-12, da Candidatura de Unidade Popular (CUP, extrema-esquerda independentista) com 8-11, do Vox (extrema-direita nacional) com 6-10 e do PP com sete.

As eleições de 14 de fevereiro são as quintas nos últimos 10 anos e as quartas consecutivas marcadas de forma antecipada.

A consulta realiza-se um ano antes do final da legislatura de quatro anos, devido à inabilitação, decretada pelo poder judicial, em setembro passado, do último presidente regional, o independentista Quim Torra (JxCat), condenado por se recusar a retirar uma faixa com conteúdo separatista da fachada da sede do governo regional durante a campanha para as eleições parlamentares nacionais de abril de 2019.

Torra assumiu a presidência da região nas eleições, também antecipadas, de dezembro de 2017, depois da tentativa falhada de autodeterminação da Catalunha em 01 de outubro do mesmo ano, que terminou com a fuga para a Bélgica do presidente anterior, Carles Puigdemont.

A questão da independência divide profundamente esta região de 7,5 milhões de habitantes, até há pouco considerada a mais rica de Espanha.