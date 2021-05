Campanha europeia propõe "uma dieta sem plástico"

Com o lema "NonHazCity Plastic Diet / Dieta sem plásticos – o impacto do plástico na nossa saúde" esta campanha, exclusivamente nas redes sociais, pretende impulsionar a mudança de comportamentos de consumo em que o plástico é um elemento primordial, com o objetivo de reduzir as emissões de substâncias perigosas de produtos.







“Uma dieta sem plástico” inicia-se hoje, 3 de maio, e será dinamizada durante as próximas seis semanas, com informações, sugerindo procedimentos e apresentando propostas de ação para reduzir a presença de plásticos, em particular daqueles que podem interferir com a nossa saúde.







Em Portugal a campanha tem a colaboração da associação ambientalista ZERO

A campanha – Dieta sem Plástico

Quando vamos às compras, procuramos, regra geral, produtos que nos fazem falta, independentemente da apresentação ao consumidor. Roupas, brinquedos, utensílios de desporto, acessórios e materiais que contatam directamente com os alimentos. Mas a grande maioria dos produtos adquiridos surgem em embalagens, que por estratégia comercial ou por necessidade imediata do seu produto, não respeitam na totalidade as boas práticas ambientais.





E este problema associa-se à pouca sensibilidade por parte do consumidor, ao adquirir estes produtos, descartando as embalagens via ecoponto ou mesmo pelos sistemas tradicionais de resíduos sólidos, agravando a pegada ecológica desde o início do processo.

O mundo produz atualmente mais de 380 milhões de toneladas de plástico por ano, que podem acabar como poluentes, entrando no nosso ambiente natural e oceanos.





A pensar neste problema global, a campanha europeia não se foca apenas na necessidade de reduzir as quantidades de plástico, mas olha mais especificamente para a composição dos diferentes materiais, em que tipos de produtos os encontramos e quais podem ser as alternativas mais seguras.









Através do uso da aplicação Scan4chem * (disponível em português) esta app vai permitir aos consumidores solicitar informações aos fabricantes sobre a presença de substâncias perigosas presentes nos seus produtos.

E durante as próximas seis semanas realizar-se-á uma série de iniciativas que desafiam os consumidores, com uma aplicação gratuita, a testar os seus conhecimentos através de pequenos inquéritos e a fazer uma avaliação da sua casa.









Uma ferramenta que, para além de informar, cria uma rede de inquérito aos produtores, fabricantes e retalhistas que, ao serem intimados a responder sobre o porquê da utilização de determinado produto na embalagem ou fabricação, vão de alguma forma sentir a responsabilidade de se justificarem e disponibilizarem essas informações, e perante a pressão podem ser induzidos a produzir bens sem substâncias perigosas.







Para além desta ferramenta (espécie de livro de sugestões/inquérito e/ou reclamação), durante o período desta campanha serão disponibilizados conselhos, informação e propostas de ação sobre como reduzir a presença de plásticos no nosso quotidiano, mas também na promoção do conhecimento sobre os possíveis impactos na saúde e como os evitar.





A campanha "NonHazCity Plastic Diet / Dieta sem plásticos – o impacto do plástico na nossa saúde” é um evento integrado na Green Week da União Europeia e envolve países com a Alemanha, a Estónia, a Finlândia, a França, a Grécia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, Portugal, a Sérvia, a Suécia, e a Rússia.









*O Projeto LIFE AskREACH foi pensado para promover o conhecimento dos cidadãos quanto aos seus direitos à informação sobre a presença de substâncias de suscitam elevada preocupação nos artigos que compram. Para facilitar este processo foi criada uma App, a Scan4Chem, que facilita a comunicação entre os consumidores e as empresas e permite uma decisão mais informada por parte dos consumidores. A Scan4Chem está disponível nas lojas da Google e da Apple.

O plástico e os seus componentes

Estão bem presentes na consciência colectiva da sociedade os benefícios e os efeitos nocivos que o plástico em geral causa no ambiente do planeta.





Se por um lado os plásticos são uma matéria útil na construção de variadíssimos materiais, desde a componente industrial à alimentar, o outro lado da moeda é o rasto negativo que deixam quando esse material deixa de ter utilidade e é descartado.





A associar a este problema está não só a durabilidade do material “plástico” e contaminação ambiental (terrestre e marinho), mas também a nossa saúde - especialmente a dos mais novos.







Muitos plásticos resultam da mistura de polímeros obtidos de combustíveis fósseis, com um conjunto variado de aditivos.











Os aditivos são usados para que o plástico assuma determinadas propriedades; maior flexibilidade, maior resistência aos raios ultravioleta (fator de rutura molecular), resistência ao fogo, entre outras. E quando estes aditivos se libertam dos produtos em que foram usados, e está comprovado cientificamente, estes podem causar efeitos cancerígenos ou mesmo interferir com o nosso sistema hormonal, entrando no nosso corpo através da pele, da respiração e dos alimentos que ingerimos.







Substâncias como plastificantes reprotóxicos, parafinas persistentes ou retardantes de chama, produtos comprovadamente cancerígenos, podem ser encontradas em muitos dos artigos à venda, muito embora existam leis muito especificas na utilização destes produtos. A comunicação com as empresas sobre a composição dos seus artigos é complicada e os vendedores e consumidores muitas vezes não sabem o que artigos contêm, aumentando a potencialidade de introdução destes componentes nos meios de consumo.





Os artigos testados incluíram bolas de ginástica, esteiras de ioga, halteres, cordas para pular, utilitários de natação, garrafas de água ou calçados de ginástica adquiridos em 13 países europeus. No total, 82 amostras foram analisadas em laboratórios independentes e credenciados para “Substâncias de Alta Preocupação” (SVHCs), como plastificantes, retardadores de chama, metais pesados ​​ou alquil fenóis.











Entre as amostras sete artigos continham os plastificantes DEHP ou DIBP , que são de utilização restrita na União Europeia devido às suas propriedades tóxicas e desreguladoras endócrinas.







Os artigos contendo essas substâncias em concentrações acima de 0,1% não são permitidos no mercado desde julho de 2020. No entanto, DIBP foi encontrado em concentrações de até 41% numa bola de Pilates e 35% numa bola de exercício.







As amostras foram compradas com foco em artigos de plástico macio, independente de marcas ou vendedores.







No entanto, para aproveitar ao máximo este tipo de material surgiu por parte da União Europeia o Compromisso Voluntário " PlasticsEurope's Plastics 2030 " que levou a indústria para o próximo nível de compromisso, estabelecendo metas e iniciativas ambiciosas para evitar a fuga de plásticos no ambiente, aumentar a reutilização e reciclagem de resíduos de embalagens plásticas e contribuir para os benefícios da eficiência de recursos.





Ainda assim este problema está longe de ser resolvido, devido à sua fácil aquisição e disposição ao consumidor.