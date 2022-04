Campanha internacional angariou mais de dez mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia

A campanha "Stand up for Ukraine" foi lançada pela presidente da comissão europeia e pelo primeiro-ministro canadiano para ajudar o povo da Ucrânia.



Von der Leyen confessa que na visita a Bucha, na sexta-feira, viu o lado negro do exército de Putin