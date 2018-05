Campanha sem incidentes mostra maturidade , afirma Comandante Forças de Defesa

Lusa02 Mai, 2018, 07:35 | Mundo

"Desde que começou a campanha até agora não houve incidentes que chamem a atenção e isso significa que há maturidade política do povo timorense. Eles estão conscientes porque é que estão independentes", disse o comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), Lere Anan Timur.

"Pode haver violência de linguagem nos políticos lá no topo, mas aqui a base está estável", afirmou.

Lere Anan Timur falava aos jornalistas depois do seu encontro semanal com o Presidente timorense, em Díli, quando falta uma semana para o fim da campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de 12 de maio.

"Informei o Presidente que a segurança está bem e que a situação está bem. Houve alguns incidentes, mas sem gravidade que afete a estabilidade nacional ou a atividade de campanha para as eleições a nível nacional", afirmou.

Lere Anan Timur disse que as forças de segurança "esperam o melhor, mas preparam-se para o pior", e acrescentou considerar normal que todos, timorenses e estrangeiros, se preocupem com a estabilidade do país.

Questionado sobre o que acontecerá depois das eleições, Lere Anan Timur mostrou-se convicto que "os líderes vão aceitar" os resultados e que o único problema "são terceiras pessoas, oportunistas".

"Timor não quer oportunistas em Timor. Quer que se respeite normas, regras, leis e quem quer ser oportunista é bom não estar em Timor", afirmou.

A campanha eleitoral para o voto antecipado decorre até 9 de Maio.