Campos de imigrantes na América. Democratas aprovam 4,5 mil milhões para melhorar condições

Paulo Alexandre Amaral - RTP26 Jun, 2019, 17:44 / atualizado em 26 Jun, 2019, 18:51 | Mundo

O cheque de 4,5 mil milhões de dólares (quatro mil milhões de euros) agora aprovado pelos democratas está ainda sujeito à aprovação no Senado, dominado por uma maioria dos republicanos.A medida passou com 230 votos a favor e 195 contra, tendo merecido a reprovação de alguns representantes do lado dos democratas.





A votação poderá ser influenciada pela crescente pressão da opinião pública, confrontada com os relatos de maus-tratos dos menores que foram separados dos seus país ou acompanhantes e, mais recentemente, a denúncia de negligência dos serviços na fronteira, que estão a falhar em fornecer material de higiene oral (escovas e dentífricos).





Os relatos de elementos de organizações humanitárias colocaram a Administração Trump numa situação embaraçosa, já que muitas das crianças abaixo dos dez anos estão elas próprias a assumir a tarefa de cuidar dos bebés e dos companheiros mais novos, situação agravada pela impossibilidade de manterem hábitos de higiene e cuidados de saúde que estão garantidos pelas cartas das Nações Unidas.





"A team of attorneys who recently visited the facility near El Paso told The Associated Press that three girls, ages 10 to 15, said they had been taking turns keeping watch over a sick 2-year-old boy because there was no one else to look after him." https://t.co/Fwe1RlSkbW — Geoff Bennett (@GeoffRBennett) 20 de junho de 2019



Por exemplo, os serviços na fronteira são acusados de não providenciarem a possibilidade a estes detidos mais novos de tomarem banho, situação que se arrastou por semanas.





Durante uma audição, uma advogada do Departamento de Justiça defendeu que “as crianças imigrantes não precisam de camas, sabonete ou escovas de dentes” enquanto se encontram sob custódia dos serviços de fronteira.





A Trump official tried to argue that detained children don’t need soap, toothbrushes, or beds to be ‘safe and sanitary’ while in Border Patrol custody pic.twitter.com/sRFPZsDbwy — NowThis (@nowthisnews) 21 de junho de 2019

A democrata Alexandria Ocasio-Cortez viu-se recentemente envolvida numa polémica com membros do GOP depois de ter lamentado a instalação e utilização nos Estados Unidos do que diz serem campos de concentração. A democrata Alexandria Ocasio-Cortez viu-se recentemente envolvida numa polémica com membros do GOP depois de ter lamentado a instalação e utilização nos Estados Unidos do que diz serem campos de concentração.





I’ll never forget this, because it was the moment I saw with my own eyes that the America I love was becoming a nation that steals refugee children from their parents,& caged them.



More kids died after this. To date, no one has been held accountable.



We need to save these kids. https://t.co/HhdMqc5zML — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 25 de junho de 2019





Uma das instalações no meio desta polémica é a de Clint, no Estado do Texas, depoios de ter sido permitida a visita do local por membros de várias organizações. As condições em que as crianças imigrantes são ali mantidas depois de separadas dos pais ou dos adultos que as acompanhavam tiveram um impacto negativo na opinião pública, obrigando o exército do Presidente Trump a um périplo pelas cadeias de televisão na tentativa de branquear uma prática que dizem ter atingido o seu auge durante a Presidência Obama.





“Fizemos um trabalho fantástico – muito melho do que Obama – sabem? Foi o Obama que construiu todas aquelas celas”, declarava o próprio Presidente durante uma passagem pela Fox News.





A pontificar nestes relatos de miséria dos campos de imigrantes vão surgindo entretanto notícias de mortes de algumas destas crianças, o que coloca de novo em causa o livro de procedimentos da Administração republicana no dossier da fronteira sul.





Apesar da admissão, na generalidade, de que as políticas de Obama já continham algumas práticas duvidosas na dimensão humanitária, ao Presidente Trump é fundamentalmente censurada a implementação da sua política de “tolerância zero”.





Esta semana, a foto de um pai afogado com a filha de escassos meses numa das margens da fronteira entre o México e os Estados Unidos ajudaram a dar gás à polémica que desemboca agora na tentativa dos democratas de fazerem aprovar a ajuda extra para lidar com a questão das instalações.





Shocking images of a drowned Salvadoran migrant and his two-year-old daughter who died while trying to cross the Rio Grande river from Mexico to the US spark outrage, underscoring the dangers faced by asylum-seekers https://t.co/G0AeIcaoPu pic.twitter.com/pciTwC27qY — AFP news agency (@AFP) 26 de junho de 2019

Os republicanos terão ainda uma palavra a dizer sobre a libertação desta verba, havendo a possibilidade de avançarem eles próprios com um plano. Aparentemente dirigidas ao mesmo objectivo, as ideias de democratas e republicanos diferem no items contidos no projeto. Os republicanos terão ainda uma palavra a dizer sobre a libertação desta verba, havendo a possibilidade de avançarem eles próprios com um plano. Aparentemente dirigidas ao mesmo objectivo, as ideias de democratas e republicanos diferem no items contidos no projeto.





Os democratas pretendem aqui acautelar que o dinheiro disponibilizado não se destine a reforçar o financiamento de raides contra imigrantes, uma política de detenções ou mesmo a construção de novas secções do muro a sul.





A speaker democrata Nancy Pelosi já veio denunciar ao que considera de “situação de abuso infantil (...) uma atrocidade que viola todos os nossos valores, não apenas como americanos, mas como seres morais”.



Alexandria Ocasio-Cortez foi atacada por membros da comunidade judaica americana relacionada com os republicanos, que manifestaram indignação pela comparação destas instalações para imigrantes com “campos de concentração”. No entanto, depois de fornecer a sua definição de campos de concentração, e o enquadramento devido a esta situação em particular, Ocasio-Cortez nunca foi devidamente contrariada, apenas insultada por alegadamente introduzir os campos de extermínio nazis na discussão, o que a democrata nunca fez.