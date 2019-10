Canadá. Justin Trudeau reeleito Primeiro-ministro, mas sem maioria

O Partido Liberal de Trudeau vai precisar de uma aliança para conseguir governar.

Em segundo lugar na votação ficou o Partido Conservador, em terceiro os Independentistas do Quebec, e em quarto lugar o Novo Partido Democrata.



No discurso da vitória, Justin Trudeau agradeceu aos que votaram no partido e prometeu trabalhar também para os que não confiaram na recandidatura.