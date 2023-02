Canadá. Objeto voador abatido por violar espaço aéreo

Foram enviados caças para investigar, mas os aviões de combate não identificaram qualquer objeto correspondente aos sinais do radar.



O encerramento do espaço aéreo de Montana surgiu horas depois de ter sido abatido um objeto voador não identificado, a grande altitude, no norte do Canadá.



O objeto estava a violar o espaço aéreo do país.



A ordem para destruição foi dada pelo primeiro-ministro, Justin Trudeau.