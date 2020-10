Canadiana devolve fragmentos roubados de Pompeia por se sentir amaldiçoada

A carta e o pacote com os fragmentos roubados, foram enviados a uma agência de viagens de Pompeia, no sul de Itália.





Nela, Nicole confessou o roubo, realizado quando, em 2005, visitou o sítio arqueológico localizado na região de Campânia, a 22 quilómetros de Nápoles. Pompeia, uma cidade romana rica e sofisticada foi engolida por uma erupção do Vesúvio no ano 79 DC. A memória da cidade soterrada desapareceu aos poucos, até os seus restos, preservados sob camadas de cinza e pedra-pomes, serem redescobertos por acaso em 1748.





O local, uma fonte inesgotável de informações sobre a civilização clássica e épocas anteriores, é visitado por hordas de turistas. Um deles foi Nicole, então com pouco mais de 20 anos, que recolheu os pedaços que transportou até à América do Norte porque queria ter um pedaço de história “que mais ninguém teria”.





Os fragmentos, explicou na carta, “tinham tanta energia negativa, ligada àquela terra de destruição”, que só poderiam ser eles os responsáveis pelos inúmeros azares que lhe bateram à porta desde então. Incluindo cancro de mama, por duas vezes, e extremas dificuldades financeiras.





Na missiva, Nicole garantiu que aprendeu a lição e que quer “o perdão de Deus”.





“Tenho agora 36 anos e já tive cancro de mama duas vezes”, referiu. “A vez mais recente acabou numa dupla mastectomia. Eu e a minha família tivemos também problemas financeiros. Somos boas pessoas e não quero passar a maldição à minha família e filhos”, refere a turista canadiana.

Além dos fragmentos levados por Nicole, o pacote continha pedras também de Pompeia. A essas correspondia uma outra carta, escrita por um casal igualmente canadiano, que pedia também perdão pelo roubo ocorrido em 2005.





“Levamo-las sem pensar na dor e no sofrimento que aquelas pobres almas sentiram durante a erupção do Vesúvio e na sua morte terrível”, escreveram. “Temos muita pena, por favor perdoem-nos por ter feito esta escolha terrível. Possam as suas almas descansar em paz”. Apesar da cidade de Pompeia ser a mais bem preservada e a razão para todas as atenções, escavações no local permitiram concluir que o local foi habitado por diversas vezes ao longo dos séculos anteriores, sendo vítima múltiplas ocasiões das erupções do vulcão vizinho, que se mantem activo até aos dias de hoje.





O roubo de artefactos e de fragmentos por parte dos turistas que visitam Pompeia, um dos locais mais procurados em toda a Itália, é um dos maiores problemas que as autoridades italianas enfrentam, tal como os arqueólogos.





Ao longo dos anos, foram já devolvidas tantas relíquias roubadas de Pompeia, juntamente com cartas a admitir a culpa e a pedir perdão, que os responsáveis pelo local ergueram um museu para expor dos artefactos.





A maioria das vezes os turistas querem ficar com os fragmentos e objetos como recordação, mas há também quem tente lucrar com o roubo. Em 2015, um tijolo levado das ruínas em 1958 foi posto à venda no eBay.