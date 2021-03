Canal do Suez. Porta-contentores pode ter encalhado por "erro humano"

A operação começou de manhã para aproveitar o período de maré alta, com a ajuda de equipas holandesas e do Japão.



Ao início da tarde, o Presidente da autoridade do canal do Suez ressalvou que mesmo que o navio de grande porte da empresa "Ever Green" desencalhe, terá de ser inspecionado antes de voltar a navegar.



Osama Rabei admitiu, pela primeira vez, que o porta-contentores possa ter encalhado por erro humano ou técnico e não apenas devido aos ventos fortes. E revelou que - mesmo depois de concluída a investigação - vai ser aplicada uma multa à empresa.



Encalhou na terça-feira, bloqueando todo o canal do Suez.



Nesta altura, há mais de 300 navios de mercadorias à espera que o porta-contentores seja retirado para poderem passar.