Canárias. Perto de uma centena de habitações destruídas pela lava do vulcão

Perto de uma centena as habitações destruídas pela lava do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias. O presidente do governo espanhol está no local a acompanhar a situação. Cinco mil pessoas já foram forçadas a abandonar as casas. As cinzas podem atingir a ilha da Madeira.