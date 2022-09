Cancro. Bruxelas quer 90% dos europeus abrangidos por rastreios

A proposta apresentada esta terça-feira quer também aumentar o número de rastreios para abranger mais pessoas.





Calcula-se que 2,7 milhões de pessoas na União tenham sido diagnosticadas com cancro em 2020.



Segundo estimativas, um em cada dois cidadãos da UE desenvolverá cancro durante a sua vida, com consequências duradouras na sua qualidade de vida, e apenas metade de todos os doentes com cancro sobreviverá.

A Comissão considera que, se não se agir já, o cancro será a principal causa e morte na União Europeia em 2035.