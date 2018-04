Candidata liberal vence eleição para o Supremo Tribunal de Wisconsin

Lusa04 Abr, 2018, 07:21 | Mundo

Dallet, juíza desde 2008 e antes procuradora durante mais de uma década, derrotou o juiz conservador Michael Screnock, nomeado juiz pelo governador republicano do Wisconsin, Scott Walker, em 2015.

As candidaturas são apartidárias, mas os dois candidatos receberam importantes apoios, tal como aconteceu em eleições passadas.

Screnock, de 48 anos, recebeu o apoio da Associação Nacional de Armas norte-americana (NRA) e de Walker, enquanto o ex-vice-Presidente Joe Biden foi um dos vários democratas que fizeram campanha a favor de Rebecca Dallet.

Dallet, de 48 anos, afirmou que esta vitória mostra que "as pessoas estão cansadas do que aconteceu no estado e do dinheiro que tem comprado estas eleições", referindo-se ao apoio financeiro que o oponente recebeu da NRA.

Até ao dia das eleições, mais de dois milhões e meio de euros tinham sido gastos em anúncios televisivos, segundo o jornal Washington Post.

Screnock disse estar orgulhoso da sua campanha "apesar da tremenda influência externa de grupos liberais com interesses especiais que estavam dispostos a dizer e gastar qualquer coisa para eleger o seu candidato".

Esta é a primeira vez desde 1995 que um candidato liberal vence um lugar para o Supremo Tribunal do Wisconsin, deixado vago pelo juiz conservador Justice Michael Gableman.

A vitória reduziu o controlo conservador no Supremo Tribunal de 5-2 para 4-3.