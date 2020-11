Candidata pró-europeia vence primeira volta das presidenciais na Moldávia

De acordo com a Comissão Central de Eleições, Sandu, de 48 anos, obteve 35,77% dos votos, contra 32,87% de Dodon, de 45.

Os resultados apontam para uma segunda volta renhida a 15 de novembro.

Apesar do atual titular do cargo ter sido dado como favorito nas sondagens pré-eleitorais, a forte mobilização dos moldavos a viverem fora do país fez pender a balança a favor de Sandu.

Obrigados a emigrar devido à pobreza e a procurar emprego no exterior, os emigrantes votaram esmagadoramente na candidata do centro-direita, de acordo com resultados oficiais.

Sandu também focou a campanha na promessa de estimular a criação de empregos, precisamente para travar o êxodo de mão de obra.

Cerca de um milhão de moldavos, ou quase um terço da população total, deixaram o país nos últimos 20anos. O dinheiro que enviam para as famílias representa mais de 15% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo analistas, o resultado da segunda volta dependerá das instruções de voto dos candidatos que ficaram na terceira e quarta posições: Renato Usatîi, líder do Nosso Partido, uma formação populista contra o sistema, e Violeta Ivanov, do Partido Shor, cujo fundador, Ilan Shor, fugitivo há mais de um ano, foi condenado em primeira instância em 2017 a sete anos e meio de prisão pelo envolvimento numa fraude bancária.

Dodon não reagiu aos resultados desta eleição que, no entanto, já descreveu como "corretos, livres e democráticos".

Este ex-ministro da Economia de um Governo comunista prometera durante a campanha "procurar uma cooperação benéfica com a Rússia" e a aprendizagem obrigatória de russo na escola moldava, num país de língua predominantemente romena, um programa que lhe valeu elogios do homólogo russo, Vladimir Putin.

Já Sandu, ex-economista do Banco Mundial, derrotada por Dodon nas eleições anteriores de 2016, comprometeu-se a trabalhar pela integração da Moldávia na União Europeia.

Antiga república soviética, com 3,5 milhões de habitantes, situada entre a Romênia e a Ucrânia, a Moldávia foi afetada nos últimos anos por repetidas crises políticas.

As forças favoráveis a uma aproximação com a Rússia e os partidários da integração europeia sucederam-se no poder, sem conseguirem, contudo, uma clara maioria.

Um total de 2.200 observadores foram destacados durante esta eleição, incluindo 34 pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que deverá entregar hoje as conclusões da missão de acompanhamento.