Candidata socialista vence primárias democratas em Nova Iorque

Joana Raposo Santos - RTP14 Set, 2018, 18:36 | Mundo

A candidata identifica-se como judia com ascendência latina, com um historial de familiares imigrantes e defensora dos trabalhadores.



Vários meios de comunicação, incluindo a revista online judaica Tablet, têm questionado as afirmações de Julia Salazar, garantindo que a sua identidade é “inventada”. Em resposta, a democrata disse ter ficado “genuinamente chocada” e “magoada a nível pessoal”.



Salazar afirma lutar não só pelos trabalhadores, mas também pela melhoria do sistema de saúde público e contra a privatização das escolas e o aumento das rendas.





We're going to fight for a society in which everyone is empowered to not only survive but to thrive.



Vote for Julia Salazar on Thursday, September 13th: https://t.co/1nRpCUTOb3 pic.twitter.com/CJO4EW7hDE — Julia Salazar for State Senate (@SalazarSenate18) 28 de agosto de 2018

“Democratas do Trump”

Julia Salazar foi uma das primeiras mulheres a acusar publicamente David Keyes, porta-voz do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, de agressão sexual. Keyes já veio negar as acusações, apesar de outras 11 mulheres terem também denunciado casos semelhantes.O 18º distrito de Nova Iorque não foi, porém, o único onde senadores conceituados e com carreiras longas foram substituídos por candidatos mais jovens nestas eleições.Depois de se ter tornado público que os elementos da Conferência Democrática Independente (CDI), grupo de oito democratas que se separaram dos restantes membros do Senado em 2011, colaboraram com republicanos nos últimos anos, a tensão dentro do Partido aumentou e a maioria desses elementos foi derrotada por democratas que os acusaram de traição.John Liu e Jessica Ramos venceram em Queens, Zellnor Myrie em Brooklyn, Robert Jackson em Manhattan, Rachel May em Syracuse e Alessandra Biaggi em Bronx.Bill Lipton, do Partido das Famílias Trabalhadoras (WPF, na sigla em inglês), felicitou estas vitórias e considera que “o centro de gravidade está a mudar”.Os membros do CDI eram há muito um alvo dos ativistas democratas, que nos últimos meses começaram a apelidá-los de “democratas do Trump”.