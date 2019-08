Candidato a chefe do Governo diz que jogo é essencial para Macau, mas há que reforçar fiscalização

Lusa10 Ago, 2019, 09:05 | Mundo

"A despesa e a receita são inseparáveis. Precisamos da receita do jogo", sublinhou Ho Iat Seng, numa conferência de imprensa que serviu para apresentar o programa político.

O candidato a governar o antigo território administrado por Portugal ressalvou que ainda é cedo para falar sobre o concurso público que irá selecionar as novas licenças do jogo em Macau, mas prometeu reforçar a fiscalização no setor do turismo e lazer em que, defendeu, é preciso "melhorar os indicadores das atividades não jogo".

O ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau e único candidato ao cargo de chefe do executivo apresentou esta manhã o seu programa político aos membros da Comissão Eleitoral.

A "falta de recursos de terra e a carência de recursos humanos" foram dois dos problemas aos quais assegurou ir dar prioridade, após a eleição.

Ho Iat Seng, de 61 anos, entregou 379 boletins assinados por membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (CECE), que vai eleger o líder do Governo de Macau em 25 de agosto.

Além de ser eleito por um colégio eleitoral, o candidato a chefe do executivo é nomeado pelo Governo Central, de acordo com a `mini Constituição` do território, a Lei Básica, e a respetiva lei eleitoral.

Em 05 de julho, Ho Iat Seng renunciou ao mandato de deputado, e automaticamente ao cargo de presidente da AL, para se candidatar a chefe do Governo de Macau. O atual líder do executivo, Fernando Chui Sai On, cumpriu dois mandatos e não pode recandidatar-se.

O empresário estreou-se como deputado em 2009, ano em que foi eleito para o cargo de vice-presidente da AL. Quatro anos depois, em 2013, Ho Iat Seng foi escolhido para o de presidente daquele órgão. Até abril passado, foi um dos 175 membros do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional chinesa.

O candidato a chefe do Governo é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin, Limitada; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.