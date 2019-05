Candidato a PM Michael Gove promete naturalização gratuita para europeus

Lusa28 Mai, 2019, 16:20 | Mundo

"Enquanto primeiro-ministro, vou garantir os direitos dos cidadãos europeus e renunciar à taxa para a nacionalidade britânica", afirmou, através da rede social Twitter.

O anúncio foi feito após uma entrevista à Sky News do deputado conservador Alberto Costa, segundo o qual Gove aceitou uma proposta para os europeus terem os seus direitos de residência garantidos sem a necessidade de se candidatarem, além da possibilidade de se naturalizarem gratuitamente, sem pagar os mais de mil euros que custa o processo.

"Penso que é uma oferta muito ousada e generosa, e é por isso que eu apoio o Michael", vincou.

Embora o Reino Unido ainda não tenha saído da UE, o Governo britânico arrancou a 30 de março com o esquema de regularização do estatuto migratório obrigatório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido, cujo total se estima que ascenda aos 3,7 milhões.

Este processo é obrigatório para todos os que queiram continuar a residir ou trabalhar no país, mas têm de dar informação que confirme o direito ao estatuto de residente permanente (`settled status`), atribuído àqueles com cinco anos consecutivos no Reino Unido.

Os que estão há menos de cinco anos no país terão um título provisório (`pre-settled status`) até completarem o tempo necessário.

Alberto Costa, de ascendência italiana, tem feito campanha pelos direitos dos residentes europeus no Reino Unido afetados pelo `Brexit`.

O deputado conseguiu ver aprovada no parlamento uma proposta no sentido de o capítulo do Acordo de Saída para o `Brexit` sobre os direitos dos cidadãos ser acordado e implementado, independentemente do resultado das negociações sobre os outros aspetos do Acordo de Saída.

A proposta recebeu um apoio transversal na Câmara dos Comuns, desde deputados eurocéticos do partido Conservador aos partidos da oposição, mas foi rejeitada pela UE, alegando que a melhor forma de esta questão ficar resolvida seria a aprovação do acordo, que foi chumbado três vezes pelos deputados.

Costa lembrou que, durante a campanha para o referendo de 2016 que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), Gove prometeu que o `Brexit` não teria impacto na vida dos europeus que vivem no país.

Michael Gove é um dos dez candidatos à liderança do partido Conservador, cujo processo de seleção só vai começar após a formalização da demissão de Theresa May, a 07 de junho.

O secretário de Estado da Habitação, Kit Malthouse, juntou-se hoje ao grupo, que já conta com o ministro do Interior, Sajid Javid, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, o ministro do Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson, o ex-ministro para o `Brexit` Dominic Raab, a ex-ministra do Trabalho Esther McVey e a ex-ministra para os Assuntos Parlamentares Andrea Leadsom.