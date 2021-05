Candidato à Presidência são-tomense admite dispersão de votos na área do MLSTP

Posser da Costa, 67 anos, foi o candidato escolhido pelo Conselho Nacional Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, no poder) para avançar para as eleições presidenciais, mas pelo menos outros cinco militantes do partido já anunciaram a sua intenção de concorrer: a antiga primeira-ministra e candidata nas presidenciais de 2016, Maria das Neves; os antigos líderes social-democratas Jorge Amado e Aurélio Martins, a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros do atual Governo, Elsa Pinto, e o coronel na reserva Victor Monteiro.

"Se me pergunta se isso não irá prejudicar de certo modo a minha candidatura, se disser que não, estou a mentir. Obviamente que nós, se não fôssemos tantos candidatos da mesma família, a concentração de votos seria muito maior. Aqui existe realmente o risco da dispersão de votos", comentou, em entrevista à Lusa durante uma passagem por Lisboa.

No entanto, Posser da Costa afirma-se "otimista", referindo que as bases do partido têm "reclamado muito contra esta dispersão" e veem "a proliferação de candidatos como uma das causas maiores da não eleição pelo partido nos últimos anos de um candidato presidencial" -- o atual Presidente, Evaristo Carvalho, foi apoiado pela Ação Democrática Independente (ADI), em 2016, quando concorreram às presidenciais Maria das Neves e Manuel Pinto da Costa, ambos do MLSTP.

"Nós, no partido, procurámos evitar que esta situação acontecesse", definindo critérios para os requisitos do candidato a ser escolhido, comentou Posser da Costa, em entrevista à Lusa.

"Eu sempre afirmei de uma forma clara, inequívoca e sincera que se não fosse apoiado pelo partido, pelo órgão competente que é o Conselho Nacional, eu não me apresentaria às presidenciais como candidato independente. Pelo contrário, obedeceria à decisão do partido e apoiaria o candidato que merecesse esse apoio", salientou.

Posser da Costa referiu que os militantes do MLSTP "são cidadãos e têm os direitos e os deveres estatutários, e têm direitos que são supraestatutários que estão na Constituição, e que lhes dão legitimidade de se apresentarem como candidatos independentes",

"Fizeram essa opção. Não quero aqui emitir qualquer juízo de valor, mas eu acho que uma pessoa que está numa determinada organização política e que deve defender e respeitar as decisões tomadas pelos órgãos do partido, poderia ou deveria obedecer a essas decisões", acrescentou.

Aos outros candidatos, deixa uma mensagem: "O que eu posso dizer é que desejo boa sorte aos meus camaradas. Quero dizer que se tiverem a sorte de ir a uma segunda volta, se houver uma segunda volta, e eu não, poderão contar com todo o meu apoio".

Questionado sobre a ameaça de sanções que o partido admite impor aos militantes que avancem para a corrida eleitoral, Posser da Costa considera que há quem esteja "a dramatizar, numa perspetiva de poder recolher mais simpatias para uma candidatura independente, mesmo depois da decisão do partido".

"Essas sanções são feitas no sentido mais pedagógico, no sentido da procura de uma maior unidade no interior do partido, não com aquela força ou aquela natureza punitiva e impeditiva, violadora de direitos. É a procura efetiva do respeito pelas regras estatutárias e a procura da unidade do partido em volta de só candidato", sustentou.