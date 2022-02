Candidato a Presidente Mariano Sabino quer transição transgeracional em Timor-Leste

"Candidato-me com a responsabilidade de continuar a libertação nacional, para libertar a pátria e o povo. Como líder intergeracional tenho a responsabilidade perante o Estado, de promover os princípios e valores do povo timorense", disse o atual presidente do Partido Democrático (PD), deputado e ex-ministro.

"Quero mudar mentalidades e a atitude política e social que não contribui para fortalecer a unidade nacional e quero criar uma boa atmosfera política para que todo o povo possa participar e bem no desenvolvimento integrado, sustentável e inclusivo do país", frisou.

Um dos nomes históricos da Renetil, o braço jovem da resistência à ocupação indonésia, Mariano Sabino, que em abril cumpre 47 anos, é um dos candidatos mais jovem de entre os 16 que estarão no boletim de voto nas presidenciais de 19 de março.

Com uma postura política que, tradicionalmente, tem procurado promover o consenso e o diálogo nacional - fez parte de Governos quer liderados por Mari Alkatiri (Fretilin) quer por Xanana Gusmão (CNRT) - Sabino é uma das eternas `novas` vozes da política timorense.

Na conversa com a Lusa reclamou essa ponte, entre "garantir e defender o pensamento puro dos fundadores da RDTL que lutaram para defender a vida e bem-estar do povo", mas também garantir uma "transição transgeracional".

Um processo baseado "no sistema republicano, através do diálogo e consensos com Governo e parlamento para dar atenção ao setor publico, privado e cooperativo", que honre o passado, mas garanta "os direitos e liberdades do povo", promovendo "o desenvolvimento humano e respeito pela dignidade humana".

"É importante garantir esta transição transgeracional. No passado liderei os estudantes e a juventude, participei na resistência, mas agora o interesse `milenial` é diferente, precisa garantir o futuro, honrando a dignidade dos líderes do passado", sustentou.

Entre as propostas, defende a criação de um "Conselho da Nação", envolvendo os líderes históricos do país e que sirva como "órgão consultivo e para discutir os assuntos de interesse nacional".

Questões tão diversas como o projeto de petróleo e gás no Mar de Timor, o desenvolvimento industrial ou as fronteiras, mas que contribua ainda para "a continuação da reconciliação, não entre Timor-Leste e a Indonésia, mas também entre os timorenses".

E mesmo que não tenha funções executivas, cumprir as "responsabilidades de olhar pela política geral do Estado", que considera ser competência do Presidente da República.

Procurando olhar para o futuro, Assanami Sabino insiste na necessidade de o país fazer "apostas estratégicas", apostando na educação e no desenvolvimento de recursos humanos, na promoção de melhores sistema de saúde e de segurança económica, "elevando a capacidade do país competir".

"Os líderes antigos continuam a ser importantes, mas agora temos os desafios da globalização, que são diferentes. Precisamos envolver a nova geração, envolver timorense mais intelectuais, com mais capacidade para lidar com a situação atual", insistiu.

Admitindo que o processo "não é fácil", Sabino sublinhou que passa por "racionalizar o pensamento do povo e transformar a cultura democrática", abandonamento pensamentos de "povos colonizados, ou povos resistentes, para criar um povo democrático, independente e de valores".

Questionado sobre o apoio que a geração de 1974-75 continua a ter, referiu-se a uma população que "vota emocionalmente, a pensar na história e no passado" quando, hoje, o que importante é "instalar novos valores democráticos".

"Trata-se de um novo pensamento, novas ideias, novos paradigmas de construção do Estado, dinamizando os ideais e valores dos fundadores da nação, de forma democrática e republicana, mas apontando em construir o bem-estar do povo", afirmou.

"O tempo, agora é da nova geração. Precisamos mudar o sistema. Quando olhamos para luta, foi para a independência, morreram 300 mil pessoas. A responsabilidade é continuar a criar paz e educação. Sem isso a luta da independência não serviu, não valeu para nada", frisou.

Por isso, repetidamente, refere-se à "nova responsabilidade dos líderes transgeracionais", apostando em "unificar as forças timorenses, criar bases de unidade nacional, de comunicação" e, assim, procurar "garantir um novo pensamento para criar uma atmosfera política mais saudável".

Esta será a quarta vez que o PD apresenta um candidato seu às eleições presidenciais, depois das candidaturas do líder histórico do partido, Fernando Lasama de Araújo, em 2007 e 2012, e da candidatura em 2017 do secretário-geral, António da Conceição.

O melhor resultado do partido foi o obtido há cinco anos por António da Conceição, o segundo mais votado com 32,47% dos votos, derrotado pelo atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, que tinha o apoio do seu partido, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e ainda o de Xanana Gusmão e do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT).

Em 2007, Lasama conseguiu 19,18% dos votos e foi o terceiro mais votado na primeira volta das presidenciais, tendo cinco anos depois ficado em quarto lugar, com 17,3% dos votos.