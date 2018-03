Candidato autárquico mexicano assassinado

Lusa17 Mar, 2018, 09:32 | Mundo

Gustavo Martín Gómez Álvarez foi atingido a tiro num restaurante do município de Francisco Z. Mena pelas 11:40 locais (17:40 em Lisboa), por dois homens que seguiam a bordo de um automóvel preto sem matrícula, avançaram as autoridades locais em conferência de imprensa.

"A vítima estava numa pousada em Francisco Z.Mena, quando os suspeitos fizeram disparos de armas de fogo na sua direção", disseram, referindo que foram encontrados no local pelo menos onze cartuchos.

Gómez Álvarez foi presidente da Câmara de Francisco Z. Mena entre 2011 e 2014 e tentava ser reeleito nas eleições de 01 de julho.

O assassinato de sexta-feira é o segundo de um candidato eleitoral em menos de um mês no estado de Puebla. A 01 de março foi assassinado um candidato do Movimento pela Regeneração Nacional (Morena) à autarquia de Santa Clara Ocoyucan.

A 12 de março, o ministro do Interior do México, Alfonso Navarrete, disse que já tinham ocorrido no país 30 assassinatos relacionados com as eleições em curso.

Cerca de 88 milhões de mexicanos estão convocados para renovar mais de 3.400 cargos públicos, entre os quais o de presidente, nas eleições de 01 de julho.