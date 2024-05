Candidato da Frelimo a PR quer combater corrupção

"Nós, como Governo, vamos combater a corrupção, gostaria de deixar claro aqui", disse Daniel Chapo, durante a sua apresentação como candidato da Frelimo em Tete, centro de Moçambique.

Chapo defendeu ainda a contínua aposta na educação de qualidade em Moçambique, referindo tratar-se de um "setor base" para o desenvolvimento do país.

"Vamos continuar a construir mais escolas, mas precisamos apostar na educação de qualidade e isso passa por nós, moçambicanos, avaliarmos a nossa qualidade de ensino e em função disso podermos mudar o que for necessário alterar para desenvolver este setor", acrescentou.

No evento, Filipe Nyusi, o líder da Frelimo e Presidente da República, afirmou que Daniel Chapo é a pessoa certa para dar seguimento ao trabalho que o partido realizou, além de trazer novas ideias.

"Não tenham medo, se ele fizer melhor, é o que nós queremos", acrescentou.

A escolha de Daniel Chapo pelo Comité Central da Frelimo, que conta com 254 membros, surgiu apenas ao terceiro dia de reunião extraordinária daquele órgão que ocorreu no início deste mês, convocada, inicialmente, apenas para um dia, tendo reunido 225 votos (94,1%) dos membros daquele órgão.

Desde a independência de Moçambique, todos os chefes de Estado foram indicados pela Frelimo, casos de Samora Machel e Joaquim Chissano (sul) e Armando Guebuza e Filipe Nyusi (norte), pelo que Daniel Chapo é o primeiro, indicado, nascido na região centro do país.

Chapo, 47 anos, é também o primeiro candidato da Frelimo nascido já depois da independência do país, em 1975.

O prazo limite para apresentação ao Conselho Constitucional das listas de candidatos a Presidente da República nas eleições de outubro é 10 de junho.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.

O atual Presidente, Filipe Nyusi, no cargo desde 2014, já não pode concorrer, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.