Candidato da oposição às presidenciais na Guiné Equatorial afirma ter "medo" e diz estar "nas mãos do regime"

"Eu não tenho como defender-me. Estou nas mãos do regime", afirmou, em declarações à Lusa quando questionado sobre se se sentia seguro com a decisão de concorrer às eleições gerais -- presidenciais, legislativas e locais -- previstas para 20 de novembro próximo.

"O medo existe sempre. Mas sofremos tanto que já não faz diferença que haja ou não repressão. Há 32 anos que este partido [Convergência para a Democracia Social] sofre com a repressão da sua luta contra a ditadura e a favor da democracia", afirmou.

"Os riscos existem e estão sempre presentes, a qualquer momento, como aconteceu em tantas outras ocasiões em que fomos alvo de provocações, [...] mas temos que avançar e vamos participar, porque a nossa participação pressupõe dar à população um propósito na luta pelos seus direitos, na luta pelo direito de serem os protagonistas do seu próprio destino", disse ainda o histórico -- e único nestas eleições - líder da oposição equato-guineense.

O secretário-geral do CPDS apresentou formalmente a candidatura do seu partido às três eleições de 20 de novembro esta segunda-feira, anunciou hoje Esono através da sua conta na rede social Twitter.

O anúncio ocorre num contexto de forte repressão das autoridades do país contra diversas vozes da oposição, tanto políticas como da sociedade civil, ilustrada pela invasão da sede do Cidadãos pela Inovação (CI, ilegalizado pelo regime em 2018), em 29 de setembro, e da detenção do seu líder, Gabriel Nsé Obiang, assim como de mais de uma centena de apoiantes.

A CPDS "vai participar em todas as eleições na Guiné Equatorial, nas presidenciais, legislativas e municipais", afirmou Esono à Lusa.

"A campanha começa no dia 3 de novembro, mas estamos já em preparativos, na formação das listas e a finalizar o nosso programa eleitoral, que iremos apresentar à população antes do início da campanha", indicou.

Em relação às condições para levar por diante a campanha num ambiente particularmente violento, Esono admitiu que "não são as melhores".

"Estamos acostumados a que, em períodos de eleições, o governo dê início à repressão contra a oposição, mas desta vez, a repressão está a ser feita também contra a sociedade civil", sublinhou.

A isto acrescenta-se "a falta de transparência que caracteriza o regime no que diz respeito à organização das eleições", disse.

"Esta é a situação, mas temos de avançar e vamos participar, porque a nossa participação pressupõe dar à população um propósito para a luta pelos seus direitos, pelo direito de serem os protagonistas do seu próprio destino", referiu o candidato.

"Temos que mobilizar a população para dizer `não` a um regime que a oprime há 43 anos", declarou ainda.

Andrés Esono e a CPDS não têm como concorrer sem o apoio do Estado, mas o partido está ainda à espera que seja aprovada uma lei neste sentido.

"O Governo prometeu disponibilizar algum financiamento, desde logo um pequeno adiantamento para o início das atividades de campanha, mas estamos ainda à espera da aprovação da lei que disponibilize aos partidos os recursos para fazerem a campanha eleitoral", disse.

"O nosso país tem uma população muito dispersa pelo continente e ilhas, levar a campanha a todo o lado é muito complicado e o partido não tem recursos", explicou.

Por outro lado, o partido está a "dialogar com o Governo" para que lhe seja dado "espaço nos meios de comunicação social do estado", que -- sublinha Andrés Esono -- "são praticamente os únicos que existem".

Há um canal de televisão público e um privado, que é propriedade do filho do Presidente, o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como "Teodorín".

"A única opção que temos é a dos meios de comunicação do estado, estamos em conversações com o Governo para a disponibilização de espaço para levarmos a cabo a campanha eleitoral", disse.

De acordo com o que Esono consegue antecipar, uma "coligação de 14 ou 15 partidos políticos que governam juntos" o país há décadas irá apresentar-se às eleições legislativas e locais e, no caso das presidenciais, será escolhido "um candidato apenas para dar nota de pluralismo, para dar a imagem de que Obiang não concorre sozinho".

Teodoro Obiang apresentou formalmente à Junta Nacional Eleitoral (JNE) a sua candidatura e a do Partido Democrata da Guiné Equatorial (PDGE) e respetiva coligação no passado dia 10, segunda-feira.

"A preservação da paz e do atual ambiente político deve ser uma prioridade para o povo da Guiné Equatorial", afirmou Obiang, no poder desde 1979, citado pela página oficial do Governo do país na internet, no evento, que contou com a presença de vários membros do Governo acrescentou o chefe de Estado.

"Apelamos à mobilização popular, pedimos aos cidadãos para que se desloquem massivamente às urnas para votarem contra a ditadura, para dizerem `não` ao regime de uma família, a um regime familiar que não trouxe liberdade nem desenvolvimento ao país", declarou, em contrapartida, Andrés Esono à Lusa.

Os eleitores da Guiné Equatorial elegem no próximo dia 20 de novembro o seu chefe de Estado para os próximos sete anos, as duas câmaras do Parlamento -- Senado e Câmara dos Deputados -- e os governos locais.

Teodoro Obiang foi eleito nas últimas presidenciais, em abril de 2016, por quase 94% dos eleitores, num plebiscito altamente contestado. A coligação liderada pelo PDGE obteve a totalidade dos 75 assentos parlamentares nas legislativas do ano seguinte.

Instado a dizer que cenário antecipa para as próximas eleições, Andrés Esono afirmou-se incapaz de "prever a percentagem de votos" que obterá, "assim como os resultados obtidos por Obiang em eleições anteriores não são reais", disse.

"Obiang é alguém que acredita estar acima do bem e do mal, quer dar a sensação de que tem o apoio de quase 100% dos cidadãos, quando isso não é verdade. Há muita oposição! Quero dizer, na verdade, o que há é muitos presos políticos! Tenho a certeza de que 94% dos guineenses não querem Obiang, não podem querê-lo", afirmou.