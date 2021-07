Candidato Delfim Neves acredita em vitória na primeira volta

A cerca de 200 metros da Igreja da Santíssima Trindade, na cidade de Trindade, centenas de apoiantes cantavam em voz alta o refrão de uma das músicas de apoio ao candidato. "Delfim Neves podes vir, povo está contigo".

"Percorremos todos os distritos do país, inclusive a Região Autónoma do Príncipe. Vimos, sentimos e acreditamos que o povo quer mudança e essa mudança tem que acontecer no próximo domingo", dia 18 de julho, disse Delfim Neves, falando aos apoiantes de cima de um palco improvisado em cima de um camião.

Delfim Neves, que também é presidente da Assembleia Nacional, disse que quer "mudança de atitude, mudança de paradigma" começando pela "maneira de fazer política" que considera estar errada e a dividir a sociedade, a família e os amigos em São Tomé e Príncipe.

Diante da plateia no centro da cidade da Trindade, o candidato, apoiado pelo Partido de Convergência Democrática (PCD), garantiu que não será um presidente de gabinete.

"Comigo vai ser diferente. O povo lamenta, o Estado resolve", explicou, assegurando que vai estar perto da população para "saber os problemas do povo" e, no despacho com o primeiro -ministro, "mandar o Governo resolver".

No próximo domingo, 19 candidatos disputam a sucessão de Evaristo Carvalho no Palácio do Povo.

"Dezanove candidatos é uma vergonha, mas a democracia permite coisas dessas e temos que viver com ela", comentou, acrescentando que "há um núcleo de 18 contra um".

Considerando-se sozinho diante dos 18 candidatos, Delfim Neves pediu ao povo para votar em massa "para resolver o problema já na primeira volta", alegando que os seus "18 adversários" poderão juntar-se para o prejudicar.

"Nós vamos ganhar estas eleições, sem batota, sem falsidade e não vamos aceitar resultados de fraude, nem batota porque nós temos povo que vai votar em nós", declarou.