Candidato Delfim Neves fala de 4.500 votos desaparecidos e admite pedir anulação

"Nas nossas contas, existem 4.497 votos perdidos. Não se sabe onde estão", afirmou hoje o diretor de campanha da candidatura de Delfim Neves, que os resultados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) colocam em terceiro lugar, e, portanto, fora da segunda volta das presidenciais, prevista para dia 8 de agosto.

João Costa Alegre salientou que a candidatura continua "a insistir que deve haver uma recontagem dos votos" -- Delfim Neves reclama que isso aconteça nas mesas onde não tinha delegados, no dia da votação, o que se deveu à existência de 19 candidatos e um limite de cinco membros por mesa eleitoral.

"Há um problema dentro da Comissão Eleitoral Nacional que tem de ser esclarecido o mais rapidamente possível, senão, nós o que vamos pedir é a anulação do ato eleitoral", comentou.

"Estamos a analisar juridicamente e vamos tentar respeitar todos os procedimentos, de acordo com a lei, para agirmos. Estamos a trabalhar com calma para chegarmos às conclusões necessárias, e se for necessária efetivamente a anulação, vamos pedir a anulação", acrescentou Costa Alegre.

De acordo com os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pela CEN, Carlos Vila Nova venceu as eleições, com 39,47% dos votos (32.022 votos), seguido de Guilherme Posser da Costa, com 20,75% (16.829 votos), passando ambos à segunda volta.

Em terceiro lugar ficou Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional, com 16,88% (13.691 votos).