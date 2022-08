Candidato do MPLA tem marcado distâncias face à família do antecessor

Se voltar a ganhar as eleições gerais, João Lourenço promete deixar o país melhor do que encontrou. Durante a sua governação afirmou-se como alguém que queria rasgar com o passado, lutar contra a corrupção e reformar o país a nível económico - promessas que os mais críticos dizem não terem sido cumpridas.