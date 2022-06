Candidato dos Verdes admite que "personalidade" de Mélenchon "divide"

"Mesmo se tivermos dificuldades com Jean-Luc Mélenchon, é preciso votarmos pelo clima, pela justiça social e pela democracia. No domingo, nós não estamos a eleger o Jean-Luc Mélenchon, estamos a decidir se escolhemos outra maioria ou não", afirmou Jadot em declarações à Lusa à margem de uma ação de campanha no 12.º bairro de Paris.

O também eurodeputado considerou que a estratégia utilizada pelo líder da Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES) durante esta campanha -- apresentando-se como candidato a primeiro-ministro e apostando numa "personalização absoluta" -- não corresponde ao "funcionamento ecologista".

"Sobretudo quando, na realidade, o que é preciso é eleger deputados e, no boletim de voto, não vai aparecer o nome de Jean-Luc Mélenchon. Por isso, acho que a estratégia de Mélenchon gerou atenção à volta destas eleições -- animou a campanha -- e, desse ponto de vista, pode ter sido útil. Mas, por outro lado, a sua personalidade também divide", referiu.

A NUPES é uma coligação eleitoral que junta vários partidos de esquerda, partilhando um programa comum e ultrapassando rivalidades históricas entre partidos de esquerda radical, como a França Insubmissa, e partidos sociais-democratas pró-europeus, como o Partido Socialista francês.

O acordo atual partiu da iniciativa da França Insubmissa, liderada por Jean-Luc Mélenchon que, na primeira volta das eleições presidenciais, em 11 de abril, obteve 21,95% dos votos, tornando-o no líder incontestado da esquerda em França.

A segunda volta das eleições legislativas disputa-se a 19 de junho.

O candidato dos ecologistas nas presidenciais -- que obteve 4,63% na primeira volta, tendo sido eliminado -- sustentou que, "incontestavelmente", a união das esquerdas "criou entusiasmo", existindo uma "forte vontade de união, de unidade, o que vai permitir eleger muitos deputados".

"Veremos no domingo se isso vai formar uma maioria, o que seria incrível para o nosso país, tendo em conta a inação climática deste Governo, o seu projeto muito liberal e muito antissocial. Só o saberemos no domingo, mas, incontestavelmente, há uma dinâmica no terreno que é forte", sublinhou.

Jadot considerou a maioria absoluta "ainda é possível" para a coligação de esquerda, defendendo que o escrutínio vai ser decidido tanto pelo "nível de abstenção", como pela "transferência de votos".

"Nada está ganho, mas bastaria que todos aqueles que votaram nas presidenciais em [Jean-Luc] Mélenchon, em [Yannick] Jadot, na [candidata do PS, Anne] Hidalgo e no [candidato comunista, Fabien] Roussel fossem votar, para obtermos uma maioria", sublinhou.

Interrogado se, dada a dinâmica que a NUPES conheceu nesta campanha, se arrepende de não ter havido uma união das esquerdas nas presidenciais, Jadot respondeu: "Eu fui o único que quis que nos reuníssemos há um ano".

"Não houve vontade da parte do Jean-Luc Mélenchon -- recusou sempre a união -- nem da Anne Hidalgo. Mas não vamos reescrever a história das presidenciais. O que hoje é necessário é escrever a história das legislativas e, quando somos ecologistas, preferimos o poder na Assembleia Nacional que no Eliseu. Por isso, é no domingo que tudo se joga", frisou.