Candidato Ho Iat Seng promete mudanças, maior coragem e inteligência a governar Macau

Lusa18 Jun, 2019, 07:23 | Mundo

"Continuarei a (...) ultrapassar, com maior coragem e inteligência, as dificuldades que vão surgindo no caminho para o desenvolvimento de Macau", afiançou numa conferência de imprensa para apresentar formalmente a candidatura.

Ho, que anunciou a renúncia ao cargo de deputado e presidente da Assembleia Legislativa (AL), bem como da nacionalidade portuguesa, requisitos que afirmou serem necessários para ser candidato, salientou que "o evoluir dos tempos reclama mudanças e inovação".

O candidato escusou-se a fazer comparações com os anteriores chefes de Governo, mas frisou que o 20.º ano da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) "será um novo ponto de partida".

"Estou ciente das crescentes exigências e expectativas dos residentes de Macau quanto às suas perspetivas profissionais, à boa governação, à justiça e à qualidade de vida", afirmou, sustentando que as funções que exerceu no Conselho Executivo e na AL "contribuíram para um contacto mais amplo com a sociedade".

Ho prometeu para mais tarde apresentar o programa político e escusou-se a responder a questões específicas dos jornalistas sobre as prioridades da sua candidatura.

Ho Iat Seng, empresário que se estreou como deputado em 2009, ano em que foi eleito para o cargo de vice-presidente da AL e, quatro anos depois, em 2013, para o de presidente daquele órgão, foi até abril um dos 175 membros do Comité Permanente da APN chinesa.

O candidato é administrador e gerente-geral da Sociedade Industrial Ho Tin S.A.R.L.; presidente do conselho de administração da Companhia de Investimento e Desenvolvimento Ho Tin, Limitada; e administrador e gerente-geral da Fábrica de Artigos de Plástico Hip Va.

Ex- membro do 13.º Comité Permanente da APN, foi até agora deputado na AL, vice-presidente da Associação Comercial de Macau e presidente vitalício da Associação Industrial de Macau.

O agora candidato a chefe do Governo de Macau foi membro dos 9.º, 10.º, 11.º e 12.º Comités Permanentes da APN, de 2000 a 2018, e membro do Conselho Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), de 2004 a 2009.

Ho recebeu a medalha de Mérito Industrial e Comercial, entregue pelo último governador de Macau (1999), Rocha Vieira, a medalha de Mérito Industrial e Comercial (2001) e a medalha de Honra Lótus de Ouro (2009), ambas atribuídas pelo Governo da RAEM.