Candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro apresenta quadro médico estável

RTP07 Set, 2018, 07:36 / atualizado em 07 Set, 2018, 09:16 | Mundo

"Ele está consciente, já acordou, reconheceu os filhos", disse o médico cirurgião Luiz Henrique Borsato, do hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em declarações à Globo.







Num vídeo gravado no hospital já depois da cirurgia, o candidato agradeceu aos médicos e enfermeiros e lamentou o ataque.





Na mesma gravação, Bolsonaro diz que sentiu uma "dor insuportável" e que percebeu que estava a acontecer "algo mais grave".





A falar com dificuldade, o candidato às presidenciais disse ainda que "nunca fez mal a ninguém".







Após o esfaqueamento, Jair Bolsonaro foi encaminhado rapidamente para o hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, dando entrada às 15h40 (19h40 em Lisboa). O candidato teve perdas significativas de sangue e registou uma pressão arterial baixa, segundo dados do hospital.





Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), é candidato da extrema-direita brasileira e está em segundo lugar nas sondagens para as eleições presidenciais brasileiras, que decorrem em outubro.



"Vocês acabaram de eleger o presidente"





O autor do ataque é um homem de 40 anos que não tem qualquer filiação partidária e disse à polícia que decidiu atacar Jair Bolsonaro porque não concorda com as ideias do candidato.







Já houve várias reações ao ataque, incluindo do Presidente brasileiro, Michel Temer, que considerou este ato como "intolerável" e "lamentável para a democracia".



Os candidatos às eleições presidenciais brasileiras também já condenaram o ataque. Em declarações à porta do hospital, o filho de Jair Bolsonaro afirmou que o pai "está mais forte do que nunca, consciente, conversando, bem humorado".





Flávio Bolsonaro deixou ainda "um recado para esses bandidos que tentaram arruinar a vida de um cara que é um pai de família, que é esperança para todos os brasileiros: vocês acabaram de eleger o presidente, vai ser no primeiro turno", disse o filho de Bolsonaro, referindo-se à primeira volta das eleições, que decorrem a 7 de outubro.







"O que houve foi uma hemorragia na veia abdominal, que foi logo estancada, e lesões nos intestinos grosso e delgado. Foi retirada a parte lesada do intestino grosso", disse o médico cirurgião, citado pelo órgão de comunicação brasileiro.Apesar do quadro estável, Bolsonaro não deverá receber alta hospitalar antes de "uma semana ou 10 dias", explicou o cirurgião.