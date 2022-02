Candidato presidencial timorense recorre de indeferimento de candidatura

"O recurso do senhor Luis Alves Tilman deu entrada hoje no Tribunal de Recurso", confirmou à Lusa fonte oficial do órgão que valida as candidaturas presidenciais.

"O Tribunal de Recurso tem agora dois dias para se pronunciar sobre o recurso", recordou a fonte.

Na segunda-feira o presidente do Tribunal de Recurso timorense tinha anunciado que Luis Alvez Tilman não tinha cumprido todos os critérios exigidos para validar a sua candidatura.

"Houve um candidato que completou os documentos, mas não preencheu os critérios. Trata-se do candidato número 12, senhor Luis Tilman, que não cumpriu os critérios, apesar de apresentar mais assinaturas", referiu.

Luis Tilman não conseguiu completar o total mínimo exigido de apoiantes por município (pelo menos 100), sendo que o fator determinante é o local de recenseamento dos eleitores e não o seu local de nascimento.

Na decisão anunciada na segunda-feira o Tribunal de Recurso validou 16 outros candidatos.

Alguns dos candidatos tiveram que responder, ainda no prazo de apresentação de candidaturas, a um convite do Tribunal de Recurso para suprimento de algumas irregularidades detetadas na análise inicial à candidatura, incluindo a falta de documentos autenticadas, falta de cartão eleitoral dos apoiantes.

A Luis Tilman foi igualmente dada oportunidade para suprimir a falta de assinaturas, tendo acabado por entregar mais das 5.000 assinaturas totais exigidas, mas sem o mínimo de 100 válidas por municio.

Com a aceitação das candidaturas, confirma-se que as eleições de 2022 serão as mais concorridas de sempre, superando as de 2012 em que se apresentaram 12 candidatos, sendo ainda as com mais mulheres a apresentarem-se, quatro -- Ângela Freitas, Armanda Berta dos Santos, Isabel Ferreira e Milena Pires -, igualando num único sufrágio o total de mulheres que se apresentaram em todos os anteriores quatro atos eleitorais.

O voto de 19 de março verá a estreia de 12 candidatos que nunca se apresentaram nas presidenciais, fazendo aumentar para 35 o total de timorenses que já foram candidatos desde as primeiras eleições, em 2002, que foram também as com menos candidatos, apenas dois: Francisco Xavier do Amaral e Xanana Gusmão.