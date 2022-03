Candidato timorense diz ser do CNRT mesmo sem apoio do partido

"O meu objetivo, se for eleito, é garantir que os planos e objetivos do presidente do CNRT [Congresso Nacional da Reconstrução Timorense], especialmente a estratégia de desenvolvimento nacional, são implementados. Quero salvaguardar a luta do comandante em chefe das Falintil", disse à Lusa, lembrando o papel histórico de Xanana Gusmão na luta pela independência timorense.

Correia Barros considerou que o antigo Presidente timorense José Ramos-Horta, também candidato às presidenciais, cuja primeira volta decorre em 19 de março, oficialmente apoiado pelo CNRT, "não é membro" do partido e, por isso, pode não garantir os objetivos e planos do líder partidário, Xanana Gusmão.

O antigo deputado insistiu que a decisão de Xanana Gusmão "dar a bênção a Ramos-Horta" não representa a opinião de todos os militantes, porque "na base, na estrutura do CNRT, não se queria o José Ramos-Horta" como candidato.

"Esta é que é a realidade. Ouvi isso quando me reuni com as bases, quando estava a preparar a minha candidatura. Muitos recordam declarações de Ramos-Horta no passado de que os timorenses quisessem o desenvolvimento do país, não podiam votar CNRT", afirmou.

"E por isso, se Ramos-Horta vencer as eleições presidenciais, eu prevejo que não irá implementar todos os planos do CNRT", salientou.

Correia Barros considerou que a conferência em que o CNRT aprovou o apoio a Horta "apenas vincou a opinião de Xanana Gusmão e não de militantes, sem consultas na base" e que o encontro em Díli foi apenas "para avisar quem era o candidato" às eleições.

"Foi só um anúncio, não uma consulta. Até já havia o cartaz impresso a nomear o Horta antes da conferência. A conferência foi liderada por Xanana Gusmão só com esta opção, sem votos", afirmou.

Correia Barros, que foi um dos diretores-gerais no Ministério da Administração Estatal e sobre isso garantiu ter sido afastado quando o Governo mudou, defendeu, no debate sobre a transição de gerações em Timor-Leste, que a idade não é um fator para determinar capacidade dos candidatos.

O importante é "os resultados que [o candidato] consegue a bem do povo", indicou Correia Barros, explicando que, se for eleito, vai apostar no diálogo com os partidos, especialmente e para começar, para avançar com a dissolução do Parlamento.

Por outro lado, com esta candidatura disse querer continuar a preservar o "espírito do comandante da luta" e ajudar a alterar mentalidades, incluindo a forma como a administração pública "continua a ser politizada", sem esforço de continuidade sério.

"Muda o Governo e depois trocam os administradores todos de acordo com os partidos. Toda a administração pública está politizada e eu quero ajudar a combater isso. As vinganças não são boas para o país", afirmou.

"O Governo pode mudar, mas o funcionário público tem que garantir a continuidade do funcionamento do sistema", sublinhou.

O candidato acusou os líderes políticos de não darem suficiente atenção à população e às suas necessidades, criticou os atuais chefes de Estado e de Governo por não terem feito um executivo de proximidade e garantiu que o Presidente devia "ir ao terreno" verificar a situação do país e se as medidas do Governo estavam a ser implementadas.

Em termos dos líderes, Correia Barros considerou existirem "diferenças claras" entre Xanana Gusmão e [o antigo primeiro-ministro timorense] Mari Alkatiri, vincando que o primeiro "manteve o princípio de liderança claro, desde a luta pela independência até agora".

E ainda que tenha admitido que Horta possa ser o mais votado à primeira volta, admitiu mais incerteza, na segunda ronda, especialmente, se a disputa for consigo próprio ou com a atual vice-primeira-ministra Berta dos Santos.

Defendeu um processo de transição para a nova geração no país e pediu aos eleitores que "votem com qualidade", procurando apoiar "uma liderança com capacidade e que possa resolver os problemas internos e compor a imagem internacional negativa" do país.

Como primeiro passo no palco internacional, Correia Barros indicou que seria uma deslocação à ONU para pedir desculpa pela decisão de Timor-Leste de se abster numa resolução contra o golpe militar em Myanmar (antiga Birmânia).

A campanha eleitoral começa na quarta-feira.