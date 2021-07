Candidato Vila Nova destaca "adesão espontânea das pessoas"

Das colunas junto ao mercado `Côco Côco`, na capital são-tomense, ouve-se um relato de futebol, mas os nomes dos jogadores são os dos 19 candidatos às presidenciais do próximo domingo.

"É goooooolooooooooo! Carlos Vila Nova, um, `Roubama`, zero", grita o locutor, antecipando um resultado que é visto nas ruas como provável: a passagem à segunda volta dos candidatos Carlos Vila Nova e Delfim Neves -- o também presidente da Assembleia Nacional, é apelidado pela sua candidatura como `Obama`, mas os opositores alteraram-lhe a alcunha.

No último dia da campanha, o candidato apoiado pela Ação Democrática Independente (ADI, oposição) escolheu o mercado `Côco Côco` como ponto de partida para mais uma `passeata`, um percurso feito a pé, geralmente em passo rápido e com muita animação.

Ao início da tarde, dezenas de populares concentram-se junto ao mercado, animados pelos cantores que, num palco improvisado em cima de um camião, vão apelando ao voto no antigo ministro da ADI. Vestem `t-shirts` com a cara de Vila Nova e agitam bandeiras azuis com o símbolo do partido em amarelo.

A festa sobe de tom quando passa, na estrada, uma comitiva da campanha de Delfim Neves.

Apoiantes de um e de outro interrompem a circulação enquanto gritam os lemas e os nomes dos respetivos candidatos, num ambiente saudável de rivalidade.

O trânsito continua parado quando chega ao local Carlos Vila Nova, rodeado de seguranças de óculos escuros espelhados, que nem sempre conseguem impedir que pessoas furem a barreira para o abraçar.

"Hoje vamos passear para fechar o nosso projeto em beleza. No domingo vamos fazer a festa", promete Vila Nova.

"Vamos agarrar isto, vamos começar a trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas", diz.

A comitiva arranca a pé pelas ruas de São Tomé, com camiões carregados de colunas de música, carros e muitas motos à mistura, numa confusão de ruídos e cor.

Vila Nova caminha entre os populares e vai acenando e cumprimentando os que ficam à beira da estrada a assistir.

O candidato afirma-se "cada vez mais confiante" e salienta a "manifestação espontânea das pessoas".

"Nós chegamos e elas aderem naturalmente. Sentimo-nos bem e que estamos a fazer algo que toca às pessoas e é com elas que queremos contar", comenta, à Lusa.

Ao fundo, ouve-se uma das músicas da campanha: "Estamos a passar fome, estamos na escuridão. O povo está cansado. Até quando?".

O ritmo é acelerado e os apoiantes têm muitas vezes de correr para se manterem perto do candidato. Pelo caminho vão rebentando chinelos, entre danças e pisadelas, mas os seus donos limitam-se a pegar neles e continuam a avançar descalços.

Um total de 123.302 eleitores estão recenseados para este ato eleitoral, dos quais 14.693 na diáspora (7.378 em Portugal).