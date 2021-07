Candidato Vila Nova reclama vitória à primeira volta

"A poucas horas de completar 24 horas após o escrutínio, a Comissão Eleitoral ainda não se pronunciou, não divulgou os resultados preliminares. Isso faz com que a minha candidatura esteja preocupada, porque segundo as nossas fontes, pelos dados que temos, ganhámos", afirmou hoje ao final da manhã, na sede de candidatura, Carlos Vila Nova, em Santarém, arredores da capital são-tomense.

"Ganhei essas eleições com mais de 50 por cento dos votos expressos e o não pronunciamento da Comissão Eleitoral gera um conjunto de situações que podem ser desagradáveis e nós não queremos especulações à volta deste ato por se tratar de um ato muito importante", acrescentou.

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) tinha indicado que apresentaria os resultados provisórios da eleição presidencial deste domingo "nas primeiras horas da madrugada" de hoje e convocou a imprensa para as 8:00 locais (09:00 em Lisboa), mas até ao momento não são conhecidos os dados.

O organismo remeteu agora para as 14:00 locais (15:00 em Lisboa) uma declaração à imprensa.

"É assim que venho instar a Comissão Eleitoral Nacional a pronunciar-se para que as candidaturas saibam posicionar-se, saibam como agir e nós também percebermos a todas as formalidades necessárias para que se conclua de forma clara, transparente, digna esse processo, que é assim que deve ser", acrescentou Vila Nova.

Questionado sobre se rejeita uma eventual segunda volta, o candidato disse que não.

"São os nossos dados e o facto de a Comissão Eleitoral não se pronunciar coloca-nos numa situação que os nossos dados são os corretos e eu não gostaria de partir para uma iniciativa de considerar, de forma unilateral, os meus dados corretos", afirmou.

Sobre o processo eleitoral, revelou ter aprendido "muito" com a interação com a população.

"Não foi só pelas preocupações que manifestaram, mas também me deram muitos conselhos e alguns deles constarão no meu plano de atividades para o exercício deste alto cargo de magistratura no nosso país", acrescentou.

Segundo dados conhecidos até ao momento, pela divulgação de resultados por mesa eleitoral, Vila Nova (apoiado pela Ação Democrática Independente, oposição) é o primeiro classificado na votação deste domingo, seguido de Guilherme Posser da Costa (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -- Partido Social Democrata).

Na eventualidade de uma segunda volta, Vila Nova e Posser da Costa são os dois candidatos que passam a essa fase, que poderá decorrer no dia 08 de agosto.

De acordo com os mesmos dados, Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional e apoiado pelo seu partido, Partido de Convergência Democrática, ficou em terceiro lugar.

No total, 19 candidatos concorreram à sucessão de Evaristo Carvalho no Palácio do Povo, que não se candidatou a um segundo mandato.