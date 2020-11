Candidatos à Casa Branca encerram campanha em Estados decisivos

É já esta terça-feira, 3 de novembro, que os norte-americanos vão decidir se mantêm Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos ou se o substituem pelo adversário Joe Biden. Embora quase todos os norte-americanos possam ir às urnas, não elegem diretamente o novo Presidente. A decisão final cabe aos membros do Colégio Eleitoral - grupo é composto por 538 representantes dos 50 Estados que elegem diretamente o Presidente. Neste sistema, os candidatos consideram alguns estados como mais importantes do que outros durante a campanha eleitoral.





Mais de 90 milhões de pessoas já votaram nas votações antecipadas, o que pode significar que é um recorde de número de eleitores a ir às urnas nos EUA no último século. A poucas horas do fim da campanha, Trump e Biden correm aos Estados decisivos para o desfecho da eleição e jogam os seus trunfos finais.





Depois de ter participado em cinco comícios no domingo - Michigan, Iowa, Carolina do Norte, Geórgia e Florida - , o candidato republicano repete a dose esta segunda-feira e regressa à Carolina do Norte, passando pela Pensilvânia e Wisconsin, dois dos Estados considerados essenciais para garantir a sua reeleição, antes de terminar a campanha no Michigan, com dois comícios. Grand Rapids, no Michigan, é o local escolhido para o comício final - o mesmo local escolhido em 2016 para terminar a campanha - esperando manter o resultado de vitória de há quatro anos, que os seus consultores dizem ser fundamental para a reeleição.





Quanto ao candidato democrata , depois de ter partilhado o palco de comícios com o ex-Presidente Barack Obama, durante o fim de semana, vai apostar todos os trunfos na Pensilvânia - Estado onde nasceu - , neste último dia de campanha, revelando a importância que está a dar a este Estado para garantir a sua vitória nas presidenciais. Já no domingo, Biden escolheu a capital desse Estado, Filadélfia, para criticar o adversário e tentar mobilizar o eleitorado para uma eleição que as sondagens dizem ser renhida na Pensilvânia.



Biden deixou ainda os importantes Estados da Geórgia (que os democratas não ganham desde 1992, quando Bill Clinton aí venceu surpreendentemente) e da Carolina do Norte para a candidata a vice, Kamala Harris, para apelar ao voto de minorias relevantes nessa zona do sudeste do país.

Trump corre aos cinco Estados mais decisivos





Donald Trump procura um segundo mandato presidencial reutilizando os slogans da campanha de 2016 e recuperando a tática política que praticou na Casa Branca ao denegrir a imagem dos adversários e explorar os medos dos eleitores. Avaliando os últimos meses antes das eleições, destaca-se o bom desempenho da economia norte-americana como o grande trunfo para a sua campanha de reeleição, mas a pandemia da Covid-19 trocou as voltas ao candidato republicano que enfrenta fortes críticas por causa da sua gestão da crise sanitária. Além disso, Trump parece estar cercado por casos como o do seu envolvimento com o Governo russo, que levou a um processo de impeachment, no início de 2020, que não o destituiu, mas que deixou marcas no prestígio que ele tanto tenta preservar.





Mas Donald Trump continua a tentar usar as mesmas cartadas para convecer os eleitores.









"A economia agora está a crescer no ritmo mais rápido já registado", afirmou este fim-de-semana perante milhares de apoiantes.



"A economia agora está a crescer no ritmo mais rápido já registado", afirmou este fim-de-semana perante milhares de apoiantes.

De facto, a economia dos EUA viu um crescimento recorde de 33 por cento no terceiro trimestre deste ano, após uma contração recorde de 31 por cento no segundo, avança a BBC. Mas os economistas receiam que os danos da pandemia - o maior declínio na economia dos Estados Unidos em mais de 80 anos - demorem anos para serem superados.

Falando em Washington, cidade do Michigan que partilha o nome com a capital federal, Trump disse que, sob a sua liderança, a indústria automóvel daquele Estado foi ressuscitada.





Já num comício a seguir em Dubuque, no Iowa - acompanhado pela sua filha Ivanka e a assessora Hope Hicks -, Trump prometeu fronteiras mais seguras e juízes mais conservadores nos tribunais.



Mas a Covid-19 parece ser o ponto-chave nestas eleições. Mais uma vez, o atual Presidente norte-americano voltou criticar Biden e a prometer uma "vacina segura". Para Trump, os eleitores têm de escolher entre um "confinamento mortal de Biden" ou "uma vacina segura que acabe com a pandemia" - comentários que surgem após o infecciologista Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional da Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, ter criticado, mais uma vez, a gestão da crise de saúde pública pela Administração Trump e acusar o presidente de estar apenas concentrado com a "economia e a reabertura do país".

Joe Biden aposta trunfos na Pensilvânia





No final de uma carreira de 47 anos na política norte-americana, o candidato democrata faz a última tentativa de chegar ao cargo mais alto de uma nação profundamente dividida. Biden chegou à nomeação presidencial pelos democratas em 2020 depois de duas tentativas falhadas no passado: uma em 1988 e outra em 2008.



Contrariamente a Trump, Biden nunca foi Presidente e apresenta-se a votos tanto para fazer reformas como para impedir a continuidade do descalabro que atribui a Donald Trump, revelando-se aos eleitores como sendo o oposto e prometendo uma plataforma com políticas sólidas.





Da lista de propostas da campanha democrata fazem parte a gratuidade dos testes para a Covid-19, a legalização dos emigrantes, as baixas remuneradas de parentalidade ou doença e o aumento do salário mínimo para 15 dólares (12,8 euros) à hora, mais do dobro dos atuais 7,25 dólares. Biden defende ainda a extensão da cobertura dos serviços de saúde, e o aumento, para 39,6 por cento, do imposto cobrado aos cidadãos com mais rendimentos.





As últimas sondagens indicam que tem vantagem sobre o adversário, mas a verdade é que a sua eleição não está garantida e é preciso convercer os eleitores dos Estados "mais decisivos". Por isso, neste último dia de campanha Joe Biden vai apostar os seus últimos trunfos na Pensilvânia, Estado onde nasceu e onde, segundo as sondagens, está ligeiramente à frente de Trump.





Num comício em Filadélfia este fim-de-semana, Biden dirigiu-se à comunidade negra da cidade, prometendo abordar o "racismo sistéico" nos Estados Unidos e atacando a forma como o Presidente lida com a pandemia - algo que afetou desproporcionalmente os afro-americanos, de acordo com a BBC.



"É quase criminoso a maneira como ele lidou com isto", disse Biden. "Há vítimas em massa na comunidade negra e é totalmente desnecessário".



Tentando também chegar ao eleitores latinos e aos imigrantes, Biden escreveu um tweet em espanhol, sobre a separação de famílias de migrantes nas fronteiras e a resposta ao furacão Maria depois de Porto Rico ter sido atingido.



"O presidente Trump atacou a dignidade das famílias latinas uma e outra vez", lê-se no tweet. "Isso vai acabar quando eu for presidente".





Desde sus actos atroces con la separación de familias en nuestra frontera hasta su ignorancia con el pueblo puertorriqeño después del huracán María, el presidente Trump ha atacado la dignidad de las familias latinas una y otra vez.



Esto terminará cuando yo sea presidente. — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020



De acordo com as últimas projeções da plataforma FiveThirtyEight, Joe Biden tem 53,3 por cento das intenções de voto contra 45,4 por cento de Donald Trump, o que se traduz numa estatística muito favorável de ganhar a maioria dos votos do Colégio Eleitoral: a probabilidade de sair vitorioso é de 90 em 100.





Mas está tudo em aberto e ambos os candidatos assumem posições políticas radicalmente opostas, o que deixa algumas incertezas quanto ao desfecho destas eleições.





Quanto ao tema do momento - a pandemia da Covid-19 - Trump promete "segurança e a abertura do país", priorizando o desenvolvimento rápido de tratamentos e vacinas contra a doença, com o investimento de dez mil milhões de dólares.



Já Biden quer estabelecer um programa nacional de rastreamento de contactos, construir pelo menos dez centros de testagem em cada Estado e fornecer teste de diagnóstico à Covid-19 gratuito para todos os norte-americanos. Além disso, o democrata é a favor do uso de máscara em todo o país, medida que é amplamente criticada pelo opositor republicano.



Quanto à questão das alterações climáticas, Trump que se assume como um cético, quer expandir a energia não renovável, e comprometeu-se sair do Acordo Climático de Paris. Por seu lado, Biden diz que voltaria imediatamente ao Acordo de Paris e que pretende que os EUA atinjam emissões zero até 2050.



Sobre a economia , Trump prometeu criar dez milhões de empregos em apenas dez meses, assim como um milhão de novas pequenas empresas. O Presidente diz que quer reduzir o imposto de rendas e fornecer às empresas créditos fiscais para as incentivar a manter empregos.



Biden quer aumentar os impostos para quem tem altos rendimentos para pagar investimentos em serviços públicos, mas diz que o aumento só afetará aqueles que ganham mais de 400.000 dólares por ano. O candidato democrata quer ainda aumentar o salário mínimo federal.





É já na terça-feira que vai ser decidido qual dos dois é eleito para a Presidência dos Estados Unidos, mas os resultados das eleições presidenciais podem demorar a ser conhecidos e é possível que sejam contestados, arrastando, em caso extremo, uma decisão até 20 de janeiro, quando um novo Presidente tem de tomar posse, nem que seja interinamente.



No meio de uma pandemia, com Donald Trump a ameaçar contestar os resultados, com dezenas de milhões de pessoas a votar antecipadamente (por correio e presencialmente) e com as sondagens a antever diferenças mínimas de vantagem em alguns Estados nenhum analista arrisca dizer quando se saberá quem vai ser o próximo Presidente dos Estados Unidos.