Candidatos à Presidência de França na estrada a seis dias da votação

A reporter da RTP, Rosário Salgueiro refere que todos os trunfos e recursos estão a ser jogados para chegar ao máximo número de franceses possível.



"Nunca a França viveu umas eleições assim, com quatro candidatos com possibilidade de chegar à presidência", refere a reporter.



Agora Macron e Fillon têm de se preocupar também com um discurso mais duro à esquerda, de Melenchon.



Enquanto à direita se confirma o apoio do pai Jean-Marie Le Pen à filha Marine.