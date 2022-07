Candidatos à sucessão de Boris Johnson em desacordo sobre economia

Os dois candidatos trocaram também críticas sobre política externa, com a chefe da diplomacia britânica a acusar o antigo ministro das Finanças de ter ter feito pressão dentro do Governo para a promoção de relações económicas mais próximas com a China.







Sunak lembrou que Truss "também defendeu uma era dourada de relações com a China e colaborações” em setores como a alimentação.