Candidatos ao lugar de PM do Reino Unido prometem mais escrutínio na Escócia

Na cidade de Perth, com uma longa tradição conservadora até às últimas eleições autárquicas de maio, nas quais o Partido Nacional Escocês (SNP) arrebatou a sua hegemonia, Truss, favorita a vencer as primárias do Partido Conservador, indicou que exigirá maior transparência ao Executivo escocês, se entrar em Downing Street.

Truss criticou o foco da chefe do governo escocês, Nicola Sturgeon, em promover a "divisão constitucional" em vez de prioridades sociais.

"Vou garantir que o meu Governo faz tudo o que for necessário para responsabilizar os representantes eleitos por não prestarem serviços públicos de qualidade, nomeadamente na saúde e na educação, que os escoceses merecem", afirmou.

O outro candidato ao cargo de primeiro-ministro, Rishi Sunak, prometeu que, como chefe do executivo, iria forçar o secretário permanente do Governo escocês, o mais alto funcionário da administração autónoma, a comparecer anualmente perante Westminster, em Londres.

"Durante demasiado tempo, o Partido Nacional Escocês conseguiu esconder as suas falhas ao escolher e selecionar os dados que publica. Mudaria isso, garantindo que o Governo escocês é responsável e garantindo que os nossos serviços públicos sejam melhor geridos", prometeu.

"O futuro do Reino Unido é brilhante, mas a nossa união tem de trabalhar em conjunto, todas as nações ombro a ombro, para o conseguir", acrescentou.

Sturgeon pretende realizar um novo referendo sobre a independência, em outubro do próximo ano.

A consulta precisa da autorização do governo central, algo que o primeiro-ministro cessante, Boris Johnson, negou, considerando que "não é o momento" para outra consulta, depois de em 2014 os escoceses terem votado a favor da permanência no Reino Unido.

Tal como previsto na Lei da Escócia de 1998, que rege as relações entre Londres e Edimburgo, é a Câmara dos Comuns que pode legislar sobre o futuro da união.

A legalidade de Sturgeon convocar a consulta sem o governo de Londres será avaliada pelo Supremo Tribunal britânico nos dias 11 e 12 de outubro.