Candidatos apoiados por Trump nas primárias dos EUA com resultados mistos

Na Carolina do Sul, um dos estados mais conservadores do país e onde Trump continua a ser muito popular, o congressista veterano Tom Rice perdeu a oportunidade de renovar o lugar em novembro, ao ser derrotado por Russell Fry por mais de 25% do total de votos expressos, de acordo com projeções dos principais meios de comunicação social.

Em janeiro de 2021, Rice desencadeou a ira de Trump ao assumir-se como um dos dez representantes do Partido Republicano a votar a favor da destituição do então chefe de Estado no julgamento promovido pelos democratas, após o ataque ao Capitólio a 06 de janeiro por milhares de apoiantes do então líder norte-americano.

Trump apoiou publicamente o principal rival de Rice, Fry.

O mesmo não aconteceu, contudo, noutro distrito da Carolina do Sul, onde a candidata apoiada por Trump, Katie Arrington, foi derrotada pela congressista Nancy Mace, que poderá manter o seu lugar em novembro, caso vença a candidata democrata.

Ao contrário de Rice, Mace não votou a favor da destituição de Trump em 2021, mas foi crítica do então Presidente, algo que este não perdoou, apoiando a rival, agora derrotada.