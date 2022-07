Candidatos às eleições de outubro no Brasil devem focar-se nos direitos humanos

As propostas deveriam incluir temas como o abuso policial e a violência contra as mulheres, assim como abordar a defesa dos ativistas ambientais, o impacto da destruição ambiental e os direitos das pessoas com deficiência.

"Milhões de brasileiros estão a sofrer devido a graves problemas de direitos humanos, desde o racismo estrutural à violência contra mulheres, e ameaças e ataques contra ativistas ambientais", defendeu a diretora interina das Américas da HRW.

"Durante a campanha eleitoral, os candidatos devem apresentar planos para melhorar a proteção dos direitos básicos e reforçar o Estado de direito", sublinhou Tamara Taraciuk Broner.

A Human Rights Watch destacou os principais desafios e recomendações para o Brasil em matéria de direitos humanos na sua apresentação ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas no âmbito da Revisão Periódica Universal do país, que terá lugar em novembro.

No documento da ONG afirma-se que as autoridades brasileiras deveriam reforçar o sistema democrático e o Estado de direito, respeitando a independência judicial e defendendo o direito de voto, bem como responsabilizar os responsáveis por graves violações dos direitos humanos cometidas durante a ditadura do país de 1964 a 1985.

A HRW sustentou também que o Brasil deveria também reforçar a liberdade de expressão e de imprensa, bem como revogar as disposições de difamação criminal do código penal.