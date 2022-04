Candidatos de esquerda apelam a voto em Macron

Valérie Pécresse, candidata do partido de direita Republicanos e uma das grandes derrotadas da noite, reconhece que teve um mau resultado e apela ao voto em Emmanuel Macron.



Éric Zémmour, do Partido Reconquista, ficou muito longe da segunda volta, mas acredita que semeou aquele que poderá ser um resultado de sucesso no futuro e apela ao voto em Marine Le Pen, no dia 24 de Abril.



O candidato do partido de extrema-esquerda "França Insubmissa", Jean-Luc Mélenchon, pede aos que o apoiaram para não votarem em Marine Le Pen, na segunda volta.