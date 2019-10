Candidatos democratas defendem processo de destituição de Donald Trump

Os candidatos democratas, nos Estados Unidos, atacaram Donald Trump por ter abandonado os Curdos na Síria. A ofensiva militar da Turquia em território sírio foi o tema central do maior debate realizado, até agora, para as Presidenciais norte-americanas do próximo ano. Já o Processo de Destituição de Donald Trump foi defendido por todos.