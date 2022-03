Candidatos presidenciais timorenses percorrem país a partir de quarta-feira

Dado o número recorde de candidatos, a campanha verá os tradicionais comícios, mas também ações de porta em porta, visitas a aldeias e pequenos comunidades e ações `online`.

"Diálogos populares", visitas a mercados, distribuição de panfletos e tempos de antenas nas televisões do país somam-se a debates organizados pelos meios de comunicação social e ao promovido pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para dar a conhecer as plataformas dos candidatos.

Há ainda iniciativas como o projeto "Cadeira Quente", produzido pela agência norte-americana de ajuda ao desenvolvimento USAID e pelo International Republican Institute (IRI), que dará oportunidade a todos os candidatos para `baterem num gongo` tradicional e assim selecionar aleatoriamente perguntas de cidadãos.

Uma "ronda rápida" de perguntas mais pessoais, vídeos de educação de eleitores produzidos em parceira com a organização Ba Futuru e uma iniciativa de ouvir propostas de cidadãos, "Presidente por um Dia", marcam a iniciativa que vai ser transmitida em quatro programas na televisão e na rede social Facebook.

A dimensão da campanha obrigou a CNE a tentar conciliar as agendas de cada um dos 16 candidato, para evitar sobreposições, especialmente em dias de grandes comícios, como no último dia de campanha, que quatro candidatos queriam terminar no recinto de Tasi Tolo, tradicionalmente um espaço para grandes eventos no país: ali esteve o papa João Paulo II em 1989, e ali decorreram as cerimónias da restauração da independência.

A decisão acabou por ser por sorteio e será o atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo, a ter o espaço.

Com 16 candidatos e apenas 13 municípios seria impossível evitar `encontros` de candidatos, especialmente porque a grande maioria quer acabar as campanhas em Díli, onde há o maior número de eleitores.

O mapa da campanha mostra que nenhum candidato arranca na capital e Aileu e Ermera, a sul de Díli, são as regiões `mais populares` para o primeiro dia, acolhendo entre si, o arranque da campanha de sete candidatos: Isabel Ferreira, Hermes Barros, Constância Pinto e Mariano Sabino vão estar na primeira. Rogério Lobato, Anacleto Ferreira e Antero Benedito da Silva, na segunda.

Candidato pela quarta vez, Francisco Guterres Lú-Olo começa a campanha na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), onde já está uma equipa avançada e que inclui o antigo primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri, também secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido que apoia a candidatura.

No enclave, vai estar também o presidente do Conselho de Imprensa, o jornalista Virgílio Guterres.

O antigo Presidente timorense José Ramos-Horta, na terceira candidatura, vai estar com o líder histórico e também do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) Xanana Gusmão, em Lautem, na ponta leste do país, viajando progressivamente para oeste, ao longo da campanha.

Já o antigo comandante das Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) Lere Anan Timur inicia a campanha em Manatuto, a leste da capital e o município com menor número de eleitores.

A atual vice-primeira-ministra e presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), Armanda Berta dos Santos, escolheu começar na vila de Ainaro, a 110 quilómetros a sul da capital, e região forte do partido.

A grande maioria dos candidatos parte para a campanha com meios reduzidos e sem o apoio da máquina de grandes partidos, o que implica que muitos optem por campanhas mais localizadas, aproveitando ao máximo entrevistas e debates promovidos pelos `media` timorenses.

Evidente mais do que nunca nesta campanha será o papel das redes sociais, em particular do Facebook, mais usada no país e onde todos os candidatos têm uma presença intensa, com imagens, declarações e cartazes de campanha.

Grupos de WhatsApp montados por várias candidaturas, como as candidaturas de Lere Anan Timur ou Isabel Ferreira, garantem um contacto regular com os jornalistas, incluindo através da divulgação das agendas diárias de campanha, que termina no dia 16 de março.

José Ramos-Horta é um dos `especialistas` no uso do Facebook, maximizando os quase 29 mil seguidores da página oficial, a que se somam os amigos e seguidores da página pessoal, os perfis de vários ex-jornalistas que acompanham o CNRT e Xanana Gusmão e as páginas deste partido.

Outros candidatos, com menos seguidores, criaram páginas especiais de candidatura, procurando partilhar `links` de entrevistas, declarações, fotografias de ação de campanha e cartazes.

A primeira volta das presidenciais timorenses está marcada para 19 de março.